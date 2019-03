11. März 2019, 21:57 Uhr Altomünster Freiwillige gesucht für Ramadama

Die Kolpingfamilie Altomünster ruft zum Ramadama auf. Die Freiwilligen sammeln den Müll an Straßengräben und Bachläufen ein. Der achtlos in die Natur geworfene Unrat ist nicht nur ein unrühmlicher Anblick in der Landschaft. Er schadet auch dem Ökosystem. Treffpunkt ist am Samstag, 23. März, auf dem Hof vor dem Feuerwehrgebäude Altomünster. Los geht es um acht Uhr morgens. Die Teilnehmer sollen besonders trittsicheres Schuhwerk mit fester Sohle und Handschuhe tragen sowie witterungsgerechte Kleidung und möglichst Greifzangen mitbringen. Am Treffpunkt erfolgt die Einteilung der Gruppen. Jugendliche von 14 Jahren an können teilnehmen. Ende soll gegen 12 Uhr sein, anschließend gibt es eine kleine Brotzeit zur Stärkung. Die Aktion wird vom Bauhof unterstützt.