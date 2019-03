15. März 2019, 22:03 Uhr Altomünster Freie Plätze bei Musikworkshop

Beim Europäischen Musikworkshop Altomünster (EUMWA) werden die Teilnehmer zu Ostern eine Woche lang von hochkarätigen Dozenten unterrichtet. Eingeladen sind Instrumentalisten, Sänger und Ensembles jeglicher Besetzung. Der 13. EUMWA findet statt vom 20. bis 27. April. Da noch Plätze frei sind, wurde die Anmeldefrist verlängert bis Montag, 25. März. Ziele des EUMWA sind die Förderung von Kindern und jungen Talenten aus dem Dachauer Landkreis sowie die Weiterbildung von hochbegabten Musikern aus ganz Europa.

Der Kurs teilt sich in zwei Bereiche: In der Masterclass werden Werke der Kammermusik mit Studierenden und Absolventen von Musikhochschulen, Instrumentalpädagogen, Musikschülern und ambitionierten Laien einstudiert. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche, die die Grundfertigkeiten ihres Instruments beherrschen. Zu den Dozenten 2019 zählen neben dem künstlerischen Leiter Markus Kreul (Klavier), Guido Schiefen (Violoncello), Sonja Korkeala (Violine), Karsten Nagel (Fagott), Dominik Wortig (Gesang), Raphael Gärtig (Flöte) und Andrea Friedhofen (Improvisation). Auf der Homepage www.eumwa.de sind nähere Informationen sowie das Anmeldeformular zu finden. Flyer und Anmeldeformular können beim Informationsbüro, Marktplatz 7, 85250 Altomünster, 08254/99 97-44, Fax 08254/99 97-744, e-mail: info-buero@altomuenster.de angefordert werden. Kontakt zum künstlerischen Leiter Markus Kreul per Mail: info@eumwa.de.