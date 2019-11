Die Volkshochschule Altomünster (VHS) veranstaltet am Donnerstag, 5. Dezember, und an den zwei darauf folgenden Donnerstagen einen Kurs mit dem Titel: "Fotos am PC verwalten und kreativ gestalten - Fit für den digitalen All". Die Kursteilnehmer lernen das Übertragen digitaler Fotos von Kamera oder Smartphone auf den Computer, bekommen Tipps zur Sortierung und Archivierung der Fotos. Die VHS bittet, Schreibunterlagen, eine Digitalkamera oder ein Smartphone mit Übertragungskabel und einen Laptop mitzubringen. Der Kurs dauert jeweils von 8.45 bis 11.45 Uhr und findet in der VR-Bank Altomünster statt. Die Gebühr beträgt 90 Euro. Anmeldung bei der VHS Altomünster unter Tel. 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.