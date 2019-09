Im Rahmen der bayernweiten Feuerwehr-Aktionswoche stellen auch die Feuerwehren im Landkreis Dachau ihr Können zur Schau: Am Sonntag, 22. September, findet in Altomünster ein Aktionstag statt, bei dem auch viele andere Rettungsorganisationen vertreten sind. Diese präsentieren sich entlang der Stumpfenbacher Straße zwischen Feuerwehrhaus und Kreisverkehr. Von 9 Uhr an legen etwa 70 Jugendliche aus den Feuerwehren des Landkreises in zehn praktischen Disziplinen sowie einem theoretischen Teil die Jugendleistungsprüfung ab, daneben findet am Bauhof die Prüfung der Truppführer-Qualifikation statt. Am Nachmittag werden zudem stündlich Einsatzvorführungen veranstaltet. Daneben gibt es eine große Fahrzeug- und Geräteschau sowie Infostände und Kinderattraktionen.