Bei der jüngsten Mitgliederversammlung hat der erste Vorsitzende

der Schülerbetreuung Altomünster, Nicolas Walter, das Jahr 2019 in den neuen Räumlichkeiten noch einmal Revue passieren lassen und über die Aktivitäten seit dem Vorstandswechsel im Oktober 2018 berichtet.

Eltern können nun beispielsweise bei sogenannten Projektfreitagen einen Nachmittag zu einem speziellen Thema mit den Kindern gestalten. Dies wurde bereits rege genutzt, wie Walter mitteilte. Besonders spannend und den Kindern in sehr guter Erinnerung war der Nachmittag mit dem Modell-Flug-Club-Sielenbach (MFCS). Die Kinder konnten an diesem Nachmittag nicht nur spielerisch erlernen, warum und wie ein Flugzeug fliegt. Sie erhielten auch noch eine Live-Flugvorführung in der Turnhalle der Grundschule Altomünster. Auch für die kommenden Monate sind wieder Projektnachmittage geplant, die Zusammenarbeit mit den Eltern soll weiter intensiviert werden.

Erfreulich sei auch die Entwicklung der Buchungszahlen bei der Schülerbetreuung im Schuljahr 2019/2020, so Walter. Aktuell nehmen 105 Kinder das Angebot der Schülerbetreuung wahr, das sind 27 Prozent mehr als noch im vergangenen Schuljahr. Zusätzlich betreut das Team der Schülerbetreuung die Freizeitphase von insgesamt 80 Kindern aus dem gebundenen Ganztageszug der Grundschule Altomünster. Auch hier ist ein Anstieg von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr zu vermelden.

Insgesamt wurde von Nicolas Walter noch einmal die sehr gute Personalsituation sowie die hervorragende Kommunikation zwischen den Betreuerinnen, der neuen Schulleitung und dem Vorstand hervorgehoben. "Besonders ist auch die großartige Unterstützung, die uns durch die Gemeinde Altomünster widerfährt. Hier arbeiten Gemeinde und Schülerbetreuung Hand in Hand, das ist immer konstruktiv und erleichtert die Arbeit ungemein", so Walter.

Die pädagogische Leiterin, Karen Lisbeth Höglmeier, berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und ging noch einmal auf den Tages- und Wochenablauf der Kinder ein.

Das Angebot der Schülerbetreuung biete den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder genügend Raum, von Entspannung, Spielen, Musik, Basteln, Bewegung und Kochen ist viel Abwechslung geboten und werde von den Kindern rege genutzt, freute sich Höglmeier. "Mit viel Engagement wird auch das Ferienprogramm für die Kinder vom Team der Schülerbetreuung gestaltet", so die pädagogische Leiterin. Neben diversen Ausflügen und kulturellen Besichtigungen bietet die Schülerbetreuung in den Ferien den Kindern ebenfalls ein umfang- und abwechslungsreiches Beschäftigungsangebot.

Zudem wurde beim Elterncafé der Schülerbetreuung auch das neue Logo der Schülerbetreuung präsentiert. Die Kinder enthüllten den neuen Schriftzug im Eingangsbereich der Schülerbetreuung. Die offizielle Webseite der Schülerbetreuung mit einem neuen, moderneren Erscheinungsbild ist neben allen weiteren Informationen ab sofort unter www.sb-altomuenster.de zu finden.