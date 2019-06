28. Juni 2019, 22:00 Uhr Altomünster "Das Spiel ums Geld" geht weiter

"Diridari - ein Spiel ums Geld" heißt das Stück aus der Feder von Wolfgang Henkel, das am vergangenen Sonntag Welturaufführung in Altomünster hatte. Die Theatergruppe Altomünster spielt das Stück auf dem Freigelände neben dem Kapplerbräusaal wieder am Samstag und Sonntag, 29. / 30. Juni, Freitag, 5. Juli, Sonntag, 7. Juli, und Samstag, 13. Juli. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an.