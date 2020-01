Die Volkshochschule Altomünster organisiert am Samstag, 25. Januar, eine Busfahrt zum Circus Krone. Wer mitfahren möchte, muss sich bis spätestens an diesem Mittwoch, 15. Januar, anmelden unter Telefon 08254/2462, per Mail an bildung@vhs-altomuenster.de oder auf www.vhs-altomuenster.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 28 Euro.