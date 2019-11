Hausbrauen war früher weit verbreitet. Mit einem Kurs will Johannes Schaich die Tradition wiederbeleben. Die Teilnehmer lernen die Kunst des Bierbrauens für den Hausgebrauch mit einfachen Gerätschaften, die meist in jedem Haushalt vorhanden sind. Zur Stärkung gibt es Leberkäse und Getränke (im Preis inbegriffen). Termin für eine Brauereiführung mit Bierprobe wird am Kurstag vereinbart. Voraussetzung: Mindestalter 18 Jahre, keine ansteckenden Krankheiten. Bitte mitbringen: ein bis zwei saubere PET-Flaschen mit Schraubverschluss à 1,5 Liter, Schürze oder unempfindliche Kleidung. Der Kurs findet am Samstag, 23. November, von 10 bis 15.30 Uhr in der Schulküche, Zimmer 213, statt, Zugang über den Seiteneingang. Die Gebühr beträgt 50 Euro. Anmeldung bei der Volkshochschule Altomünster, Telefon 08254/24 62 oder www.vhs-altomuenster.de.