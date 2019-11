Das Kinderlied bringt es auf den Punkt: "In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei..." Kinder lieben es, Teig zu kneten, Plätzchen auszustechen und den Weg zum fertigen Gebäck zu beobachten. Am Samstag, 30. November, haben sie die Möglichkeit zusammen mit Susann Reich in der Schulküche (Zimmer 313) in Altomünster Butterplätzchen zu backen und diese dann kunterbunt mit allerlei Süßem zu verzieren. Reich bietet zwei Kurse an. Der eine beginnt vormittags um 9 Uhr, der zweite nachmittags um 14 Uhr. Zwei Stunden sind die Kinder mit ihr und dem Teig beschäftigt. Die Teilnahme kostet 12 Euro plus Material (3 Euro). Außerdem sollten die Kinder Schürze, Spül- u. Geschirrtuch, Teigroller, Dose und ein Getränk mitbringen. Die Schulküche ist über einen Seiteneingang vom Faberweg 15 aus erreichbar.