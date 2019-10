Ein 64-Jähriger hat mit seinem Auto in der Dr.-Lang-Straße in Altomünster am Samstagvormittag gegen 8.50 Uhr eine 79-jährige Fußgängerin angefahren. Der 64-Jährige fuhr mit seinem Opel die Dr.-Lang-Straße entlang. An der Einmüdnung zur Herzog-Georg-Straße querte die 79-Jährige die Straße. Der Autofahrer übersah diese und erfasste sie mit seinem Pkw frontal. Die Fußgängerin stürzte durch den Anprall und brach sich einen Unterarm.