4. Juni 2019, 21:58 Uhr Altomünster Ausflug zu den Alpakas im Weilachtal

Einen Ausflug zu den Alpakas im Weilachtal bietet die Volkshochschule Altomünster an. In der Weilachmühle in Thalhausen werden Alpakas gehalten. Die Teilnehmer der Exkursion lernen den Hof und seine Bewohner kennen. Zur Herde gehören etwa 40 Tiere. Die Halter erzählen Wissenswertes über das Wesen, die Zucht und Haltung der Alpakas. Zunächst im Stall, danach geht es mit den Tieren hinaus in die freie Natur zu einer kleinen Wanderung. Der Ausflug findet statt am Sonntag, 30. Juni, Beginn um 15 Uhr an der Weilachmühle. Anmeldung bei der VHS Altomünster unter Telefon 08254/2462. Die Exkursion ist für Familien und für Kinder von sechs Jahren an geeignet.