2. Mai 2019, 21:56 Uhr Altomünster Aufstand der Frauen

Ihr Anteil im Gemeinderat Altomünster soll 2020 wachsen

Im Gemeinderat der Marktgemeinde Altomünster sitzen bei insgesamt 20 Gemeinderäten nur drei Frauen. "Wir finden das ist viel zu wenig. Es geht nicht darum, einfach zahlenmäßig mehr Frauen in den Gemeinderat zu bekommen. Es geht darum, dass wir auch die weibliche Art, zu denken und zu handeln, für die Kommunalpolitik benötigen", erklärt Tanja Lademann vom CSU-Ortsverband Altomünster. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wollen die CSU-Frauen in Altomünster im Vorfeld der Kommunalwahlen 2020 daran arbeiten, den Frauenanteil im Kommunalparlament auch in der Altersstruktur deutlich zu wandeln. Viele Frauen trauten sich das Ehrenamt Gemeinderat nicht zu, weil sie glaubten, nicht das nötige Knowhow zu haben. Andererseits stünden sie vor zeitlichen Schwierigkeiten: Arbeit, Ehrenamt, Kinder, Haushalt und Garten mache es nicht einfach, sich für ein zusätzliches Amt begeistern zu können. Darüber müssen wir reden.

Was muss sich ändern, damit sich mehr Frauen in die kommunale Verantwortung trauen? Niemand könne diese Frage besser beantworten als die Frauen selbst. Deshalb veranstaltet die CSU einen Workshop unter dem Motto "Frauen. Politik. Altomünster." Die Teilnehmerinnen sollen zwanglos ihre Gedanken und Ideen austauschen, was mit den Ergebnissen passieren soll, entscheiden die Frauen selbst. "Es ist mehr als überfällig, dass wir Frauen unseren Teil beitragen und mehr Verantwortung in den Räten übernehmen", schreibt Lademann. "Nicht, um uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um unserer Heimat etwas von dem zurückzugeben, was man Gutes im Laufe des Lebens von ihr erhalten hat. Und zwar in der weiblichen Art, Dinge zu tun! Intuitiv, liebevoll und bedacht, aber auch mutig, zielstrebig und mit Hingabe!" Im Altomünsterer Gemeinderat stellt die FWG eine, die CSU zwei Frauen, eine davon, Maria Riedlberger, leitete bis Anfang dieses Jahres auch den Ortsverband der Partei. Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr im Museum Altomünster (St. Birgittenhof 6) statt.