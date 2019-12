Die Fundstücke der letzten Entrümpelung sind zu schade zum Wegwerfen? Sie suchen händeringend einen längst vergriffenen Artikel? Dann ist der Online-Marktplatz Ebay genau das Richtige. Hier kann man fast alles kaufen und verkaufen. Ein Kurs, der am Donnerstag, 9. Januar, an der Volkshochschule Altomünster beginnt, ist eine Einführung in das Handeln im weltweit größten Internet-Auktionshaus. Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen statt, beginnt jeweils um 8.45 Uhr und dauert drei Stunden. Dozentin Sabine Dauber beantwortet folgende Fragen: Wie funktioniert Ebay? Was ist beim Kaufen und Bezahlen zu beachten? Wie verkaufe ich gewinnbringend? Wie steht es um meine Sicherheit? Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kurs sind gute Windows- und Internetkenntnisse. Mitzubringen sind: Schreibunterlagen und ein eigener Laptop, sofern vorhanden. Treffpunkt ist die VR-Bank Altomünster, Eingang Rückseite. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro.