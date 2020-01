Die Volkshochschule (VHS) Altomünster bietet am Freitag, 10. Januar, von 17 bis 21 Uhr einen Kurs zum Thema Afghanisch kochen an. Gemeinsam mit afghanischen Flüchtlingen erwartet die Teilnehmer eine Erkundungsreise durch deren Heimatland mit anschließendem geselligen Essen. Der Schwerpunkt dieses Abends wird auf Snacks, Vorspeisen und der süßen Seite Afghanistans liegen. Der Kurs findet in der Schulküche der VHS im Zimmer 213 (durch den Seiteneingang erreichbar) statt. Die Teilnehmer sollten Spül- und Geschirrtuch mitbringen, sowie eine Schürze, einen verschließbaren Behälter und zehn Euro Materialgeld. Die Kursgebühr beträgt 19 Euro, eine Anmeldung ist bei der VHS Altomünster unter 08254/2462 oder auf www.vhs-altomuenster.de möglich.