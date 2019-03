27. März 2019, 21:52 Uhr Alter Schwank auf der ASV-Theaterbühne Klischees in Pluderhosen

Das Theater am Stadtwald feiert Premiere mit dem bayerischen Schwank "Die türkischen Gurken". Rollen- und Weltbild der Dreiakters sind völlig antiquiert, der Humor funktioniert allerdings noch heute

Von Andreas Förster, Dachau

Mit "Die türkischen Gurken" holte Regisseur Ernst Konwitschny ein schon etwas angestaubtes, gut hundert Jahre altes bayerisches Lustspiel aus der Versenkung. Aus heutiger Sicht ist die Handlung eines lüsternen Ehemanns, der Fremdgehen als ein Kavaliersdelikt betrachtet, mit der eigenen Frau als Spaßbremse, Haremsfrauen als willigen Dienerinnen und dem Orient als Ort lebenslustiger Muselmanen gewiss nicht mehr ganz zeitgemäß. Das macht sie aber nicht weniger unterhaltsam. Kurz gesagt geht es in der neuen Produktion des Theaters am Stadtwald um den verheirateten Gurkengroßhändler Otto Schaumberger, der auf einer heimlichen Reise in die Türkei eine Affäre hat und von einem ihm zu Dank verpflichteten verstorbenen Pascha einen Harem erbt.

Bernd Leupold gibt den liebenswerten Schwerenöter, der unter dem strengen Regiment seiner Frau (Haare auf den Zähnen: Marion Peccolo als Frieda Schaumberger) leidet und gerne etwas mehr Freiheiten genießen würde. In Konstantinopel (dem heutigen Istanbul) hat er ein Techtelmechtel mit einer Tänzerin (raffinierte Verführerin: Alexandra Obermeier), die ein knappes Jahr später mit einem geheimnisvollen "kleinen Willilein" bei ihm auftaucht. Auch der mustergültige Schwiegersohn Martin (stocksteifer Oberlehrer mit dunklem Geheimnis: Christopher Hollfelder) steckte einst mit der Tänzerin unter einer Decke, was er vor seiner Frau Charlotte (anfangs naiv, am Ende kämpferisch: Stephanie Thurner) geheim halten will. Das ist das Einfallstor für allerlei hochnotpeinliche Verwicklungen, Verstimmungen und Missverständnisse, für Sprüche wie "Den Eunuchen schenk i meiner Frau" oder "Verliebtsein schadet dem Verstand, das war bei mir ned anders, als i di g'heirat hab", aber auch für späte Trümpfe des weiblichen Geschlechts über reuige Männer und schließlich für das Happy End eines ehrlich verliebten jungen Paares.

Das Stück wurde von zwei Bayern geschrieben, die zwischen 1910 und 1930 mit deftigen Volkstheaterstücken wie "Die drei Dorfheiligen" (1920) von sich reden machten: dem Volksdichter Max Neal und dem Schauspieler und Schriftsteller Max Ferner. Während die Dorfheiligen mehrfach verfilmt und auf die Bühne gebracht wurden, ist das Stück "Die türkischen Gurken" in Vergessenheit geraten. Mittlerweile liegen die Aufführungsrechte in Österreich. Auf der leicht modernisierten Fassung von Marie Fröhlich basiert nun die Inszenierung von Regisseur Ernst Konwitschny, der nach eigener Aussage ein Stück gesucht hat, "bei dem es mindestens zehn Darsteller gibt". Um den Nachwuchsschauspielern mehr Bühnenzeit zu verschaffen, betont er. In "Türkische Gurken" gibt es gleich zwölf Rollen. Sieben davon sind mit jungen Leuten besetzt. Einer von ihnen ist Marcel Jahn. Er spielt den Obereunuchen des Paschas leicht tuntig und herrlich exaltiert in Mimik, Gestik und Sprache. Ein anderer ist Alexander Langer. Er schlüpft gekonnt und mit glaubhafter Chuzpe in die verschiedensten Rollen, um seiner geliebten Gerda (reizend: Jennifer Schmidberger) nahe zu sein oder seine Schwiegereltern in spe auszutricksen, die ihn für nicht standesgemäß halten.

Ja, der Schwank "Die türkischen Gurken" spielt mit antiquierten Geschlechterklischees und einem überkommenen Bild des Orients. Aber er ist lustig und gewissermaßen schamlos inszeniert, so dass man als Zuschauer guten Gewissens lachen kann. Schamlos insofern, als dass sich die Inszenierung nicht um eine politisch korrekte Ausdrucksweise oder Handlung kümmert, sondern nah am Original bleibt. Das macht sie authentisch, dazu passen das Bühnenbild, die vor allem im dritten Akt auffallend opulenten Kostüme und die unbekümmerten Darsteller, die ihr Herz an ihre Rollen hängen und ihre Sache richtig gut machen. Das gilt auch für die Sialabecka Notendratzer, drei Musikantinnen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, die mit Akkordeon, Trompete, Klarinette und schwungvollen Polkas, Märschen sowie bayerischen Volksliedern in den Pausen für gute Laune und eine besondere Premierenatmosphäre sorgten.

Weitere Aufführungen von "Die türkischen Gurken" im ASV-Theatersaal an der Gröbenrieder Straße am Samstag, 30. März, um 20 Uhr, Sonntag, 31. März, um 14 Uhr, sowie am 5./6. und 12./13. April jeweils um 20 Uhr.