27. Juni 2019, 22:03 Uhr Als Dankeschön Lebkuchenherzen für Dachaus Radfahrer

Der Kreisverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der ADFC Dachau möchten am Samstag, 29. Juni, den Dachauer Radfahrern "Danke" sagen. Dazu werden die beiden Verbände am Unteren Markt an der Münchner Straße erstmals eine "Dank-Stelle" einrichten. Von 9 bis 14 Uhr erhalten vorbeikommende Radlerinnen und Radler ein Lebkuchenherz geschenkt. Einen besonderen Service bietet der ADFC mit einer kostenlosen etwa zweistündigen Fahrradtour für Neubürger durch Dachau. Start ist um 10 Uhr. Das Dankeschön soll auch motivieren, das Fahrrad noch öfter als bisher zu benutzen. Etwa indem man sich noch einem der vielen Teams der Aktion "Stadtradeln" anschließt. Bei der Fahrradaktion der Stadt und des Landkreises Dachau, die noch bis 14. Juli läuft, sind Radler aufgerufen, viele Kilometer für ein Team ihrer Wahl zu sammeln. Den Bürgern sei Klimaschutz wichtig, und jede Fahrt mit dem Fahrrad anstelle des Autos sei ein Beitrag zum Klimaschutz, trage auch dazu bei, dass es auf den Straßen etwas ruhiger zugeht. "In Dachau, der Stadt der kurzen Wege, ist man in aller Regel per Rad eh schneller am Ziel", heißt es in der Pressemitteilung.