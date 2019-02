26. Februar 2019, 21:59 Uhr Alle Bürger aufgerufen Die Stadt lädt zum Frühjahrsputz

Die Stadt Dachau führt auch dieses Jahr wieder die Aktion ,,Saubere Stadt" durch. Treffpunkte zur Übergabe der Arbeitsmaterialien ist am Samstag, 9. April, um 8.30 Uhr am Stadtbauhof Dachau in der Otto-Hahn-Straße 3 und am Parkplatz des ASV-Geländes in der Gröbenrieder Straße 21. Es können aber auch abweichende Treffpunkte nach Absprache mit der Abteilung Stadtgrün, Umwelt und Stadtbauhof vereinbart werden.

Um 11.30 Uhr lädt die Stadt Dachau die Teilnehmer zu einer Brotzeit ins Schützenheim Drei Rosen ein. Der Dachauer Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bittet alle interessierten Vereine und Bürger sehr herzlich, diese "für das gesamte Stadtbild so wichtige Veranstaltung" nach Kräften und durch eine rege Teilnahme zu unterstützen.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei der Abteilung Stadtgrün, Umwelt und Stadtbauhof unter Telefon 08131/754880 oder per Mail an stadtgruen@dachau.de bis spätestens Freitag, 15. März, gebeten.