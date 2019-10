Im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen wurden am Samstagabend zwei Verkehrsteilnehmer in der Augustenfelder Straße in Dachau von Polizisten kontrolliert. Bei beiden Verkehrsteilnehmern konnte festgestellt werden, dass diese ihre Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol führten und hierbei der zulässige Grenzwert von 0,5 Promille jeweils überschritten worden war. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet jetzt eine Anzeige gemäß Straßenverkehrsgesetz. Die Weiterfahrt wurde beiden Autofahrern untersagt.