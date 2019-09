Der Fair-Weltladen in der Dachauer Altstadt beteiligt sich erstmalig an der bundesweiten Aktion der Fairen Woche. Von 13. bis 27. September, unterstützen Prominente den Verkauf. Anzutreffen sind an verschiedenen Tagen Landrat Stefan Löwl, Vikarin Antonia Ehemann, die Bundestagsabgeordneten Beate Walter-Rosenheimer, Katrin Staffler, Michael Schrodi, Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath und Pfarrerin Christiane Döring. Im Mittelpunkt der Aktionswoche steht die Geschlechtergerechtigkeit. Fairer Handel trägt dazu bei, Strukturen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft so zu gestalten, dass Frauen ihr volles Potenzial entfalten können, heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. Der Weltladen führt sozial und ökologisch nachhaltige Produkte, auch solche, die nur von Frauen hergestellt wurden.