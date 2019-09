Bis zu 150 verschiedene Keimarten trägt jeder Mensch auf den Händen und auf der Haut. Bereits beim Händeschütteln können sie übertragen werden und vom einfachen Schnupfen bis hin zu gefährlichen Infektionen führen. Auch in Kliniken werden die meisten Erreger durch den direkten Handkontakt weitergegeben, sagt Hygienefachkraft Kerstin Raithel: "Die Hände sind das wichtigste und am meisten genutzte Instrument im Krankenhaus - doch auch der häufigste Überträger von Krankheitserregern." Händedesinfektion stellt daher die einfachste, sicherste und effektivste Methode dar, um sich und andere vor Bakterien und Viren zu schützen. Doch nur, wenn sie richtig ausgeführt wird, ist sie auch effektiv. Bei einem Aktionstag am 17. September soll deshalb ein Informationsstand im Foyer der Helios Amper-Klinik Indersdorf für Aufklärung sorgen. Die Hygienefachkräfte Kerstin Raithel und Sandra Adwernat geben dort zwischen 11 und 15 Uhr praktische Tipps zum Thema. Unter Schwarzlichtlampen können Besucher sofort erkennen, ob sie beim Einreiben alle Hautflächen abgedeckt haben. Außerdem wurde ein Kreuzworträtsel konzipiert, anhand dessen die Besucher spielerisch lernen, wie sie Übertragungen vorbeugen.

Um sowohl Patienten als auch Mitarbeiter vor der Übertragung von Keimen zu schützen, stellen die Amper-Kliniken generell Desinfektionsmittelständer in den Eingangsbereichen, Stationen und in jedem Patientenzimmer zur Verfügung. "Die hygienische Händedesinfektion ist für die Patientensicherheit entscheidend und leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz des medizinischen Personals", so Adwernat. "Krankenhausbesucher sollten die Händedesinfektion deshalb vor und nach jedem Patientenkontakt beherzigen." Ärzte und Pflegekräfte tragen das Desinfektionsmittel in Form einer Kitteltaschenflasche in ihrer Dienstkleidung. Seit 2008 beteiligen sich die Helios Amper-Kliniken an der Aktion "Saubere Hände", einer nationalen Kampagne der Weltgesundheitsorganisation zur Erhöhung der Patientensicherheit.