2. Juli 2019, 22:06 Uhr Aktionstag Eingeschleppte Pflanzen entfernen

Die Ortsgruppe Odelzhausen/Pfaffenhofen/Sulzemoos des Bund Naturschutz nimmt am Samstag, 6. Juli, am Neophytentag der Unteren Naturschutzbehörde Dachau teil und sucht dafür noch Unterstützung. Die Teilnehmer entfernen eingeschleppte Pflanzen wie Goldrute, Topinambur, Springkraut, die das Biotop gefährden. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Sandgrube in Unterumbach. Der Neophytentag endet gegen 12 Uhr mit anschließender Brotzeit. Der Bund Naturschutz weist darauf hin, dass Arbeitshandschuhe und Grabgabel oder Spaten selbst mitzubringen sind. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0172/9839363 oder unter vedovasusanne@web.de.