6. September 2018, 22:07 Uhr Aktionsbündnis "Aufgemuckt" begrüßt Söder mit Fluglärm

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), ein erklärter Startbahnbefürworter, kommt kurz vor der Landtagswahl am 14. Oktober in die Flughafenregion. Da will das Aktionsbündnis "Aufgemuckt" natürlich dabei sein, wie dessen Sprecherin Helga Stieglmeier mitteilt. Die Gegner einer dritten Startbahn wollen, wie es heißt, Söders Plan, das Thema dritte Startbahn aus dem Wahlkampf herauszuhalten, durchkreuzen. Dem Aktionsbündnis gehören auch Bürger aus dem Landkreis Dachau an. Söder tritt am Donnerstag, 13. September, auf dem Volksfest in Moosburg auf. In unmittelbarer Nähe des Zeltes will das Bündnis auf dem Volksfestplatz eine eigene Bühne aufbauen. "Aufgemuckt" wird laut Stieglmeier ein vielfältiges Programm mit Musik und Reden zusammenstellen. "Wir werden ihn deutlich spüren lassen, was die Betroffenen bereits heute Tag und Nacht ertragen müssen: die Rede des Ministerpräsidenten wird immer wieder vom Lärm eines startenden Flugzeuges unterbrochen werden", so Stieglmeier. Das Programm beginnt um 17 Uhr. Zur Anfahrt nach Moosburg in Freising werden zwei Busse angeboten: 16.30 Uhr am Maibaum Attaching und 16.30 Uhr am Gasthaus Grüner Hof, Lerchenfeld. Die Busse stellt das Bündnis kostenlos zur Verfügung. Rückfragen beantwortet Franz Spitzenberger unter der Telefonnummer 08161-83570.