16. September 2018, 22:05 Uhr Aktion in Vierkirchen Feuerwehren suchen Nachwuchs

Eine bayernweite, vordergründig digitale Kampagne soll junge Menschen für den Rettungsdienst begeistern

Wie vielen Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen mangelt es auch den Feuerwehren an Nachwuchs. Aus diesem Grund hat der Landesfeuerwehrverband Bayern am Wochenende eine Kampagne zur Gewinnung aktiver Mitglieder für die Jugendfeuerwehren gestartet. Das Motto lautet: "Begegnen - Bewegen - Bewirken".

Im Rahmen dessen präsentieren sich auch die Feuerwehren im Landkreis Dachau. In Vierkirchen findet am Samstag, 22. September, ein Aktionstag statt, an dem viele andere Rettungsorganisationen teilnehmen. Dabei legen 70 Jugendliche aus den Feuerwehren des Landkreises in zehn praktischen Disziplinen sowie einem theoretischen Teil die Jugendleistungsprüfung ab. Daneben werden am Vierkirchener Rathaus 30 Teilnehmer auf ihre Truppführer-Qualifikation hin geprüft. Während des Tages gibt es zudem stündlich Einsatzvorführungen sowie eine Fahrzeug- und Geräteschau und Infostände.

Doch die Kampagne ist vordergründig digital ausgerichtet, "da so die Zielgruppe der 12- bis 18-jährigen am besten erreicht werden kann", teilt Kreisbrandinspektor Maximilian Reimoser mit. Durch den Einsatz schneller Medien, starker Bilder und einfacher Botschaften komme man auch die Jugendlichen heran, die sich zum Beispiel aufgrund eines Migrationshintergrunds mit textlichen Informationen schwerer täten. Der Hashtag zur Kampagne lautet: #FINDEDEINFEUER.

Wie im vergangenen Jahr findet man auch heuer die wichtigsten Informationen auf der Website www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de. Es gibt aber auch entsprechende Accounts auf Facebook, Instagram und YouTube. Zudem würden die YouTube-Clips mit dem Titel "Mach's Feuerwehrstyle" in kurzen, schnellen Sequenzen zeigen, "wie der eigene Alltag durch die Mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr mehr Spaß machen kann", heißt es in einer Pressemitteilung. Unter dem Hashtag #nichsomeins erzählen junge Feuerwehrler, warum sie bei der Feuerwehr sind.

Am Samstag, 6. Oktober, veranstaltet die Dachauer Feuerwehr einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 17 Uhr können Interessierte in die Unterkunft im Fritz-Müller-Weg 1 kommen und können einen Blick hinter die Kulissen werfen.

"Hat Dachau keine Berufsfeuerwehr? Warum kommen da so viele Einsatzfahrzeuge? Müssen die Fahrzeuge vor Ort immer laufen, was ist mit dem Klimaschutz? Diese und viele andere Fragen bekommen die Männer und Frauen der Feuerwehr bei Einsätzen immer wieder zu hören", schreibt die Dachauer Feuerwehr. In der Regel habe man während der Einsätze nicht die Zeit, darauf einzugehen und die Fragen ausführlich zu beantworten. Daher gebe es nun den Tag der offenen Tür im Gerätehaus. Dieser sei auch ein "kleiner Probelauf für unser 150-jähriges Jubiläum im kommenden Jahr", so der zweite Vorsitzende Sebastian Fritsch.