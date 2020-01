Bereits zum 15. Mal findet an diesem Wochenende in Bayern die "Stunde der Wintervögel" statt. Organisiert vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) hat die bundesweit größte bürgerwissenschaftliche Vogelzählaktion in den letzten Jahren großen Anklang in der Bevölkerung gefunden. Insgesamt zählten im letzten Jahr bayernweit 30 500 Naturfreunde knapp 828 000 Vögel. Dabei landeten auch im Landkreis Dachau Haus- und Feldsperling ganz vorne auf der Rangliste der häufigsten Arten und die Kohlmeise schaffte es mit Platz drei wieder einmal aufs "Stockerl". Hartmut Lichti von der Dachauer Kreisgruppe des LBV bestätigt, dass die Aktion auch hier im Landkreis stets sehr beliebt sei.

Besonders gespannt sind Ornithologen wie der Dachauer dieses Jahr auf die Ergebnisse bezüglich des Eichelhähers. Im Herbst hatte sich dessen Häufigkeit zwischenzeitlich mehr als verzehnfacht, was Ornithologen auf massive Einwanderung aus Osteuropa zurückführen. Dort hatten 2018 die Eichen besonders reich Früchte getragen und infolge dieser sogenannten "Eichelvollmast" war die letztjährige Brut der Eichelhäher so erfolgreich, dass sich viele Tiere auf der Suche nach einer neuen Heimat auf den Weg gen Westen machten. Nun sind die Wissenschaftler gespannt, wohin es diese Vögel verschlagen hat und ob sich dies bei der kommenden "Stunde der Wintervögel" klären lässt.

Im vergangenen Jahrzehnt gingen in der heimischen Vogelwelt einige Veränderungen vonstatten. Sorge bereiten den Naturschützern auch im Landkreis Dachau Feldvögel wie die Goldammer oder die aufgrund ihrer prekären Situation 2019 bereits zum zweiten Mal durch den NABU zum Vogel des Jahres gekürte Feldlerche. Zu kämpfen haben auch Mehlschwalben und Mauersegler. "Die Tendenz geht ständig nach unten", bestätigt Hartmut Lichti. Die Ursachen sind längst bekannt: Flächenfraß, Monokulturen, Agrargifte, sowie ein Mangel an Randgehölzen und Sträuchern in einer ausgeräumten, industrialisierten Agrarlandschaft.

Unter den Vogelarten in Gärten und Parks geht es vor allem mit dem Grünfinken seit Jahren stetig bergab. Der noch vor einem Jahrzehnt der zweithäufigste im Zuge der "Stunde der Wintervögel" gezählte Vogel ist seit Jahren dem langsamen, aber beständigen, Rückgang begriffen. Eine der Ursachen ist vermutlich die Vogelkrankheit Trichomoniasis. Diese Infektionskrankheit greift vor allem unter den Grünfinken in den Sommermonaten immer mehr um sich. Wer den Grünfinken helfen will, achtet auf Hygiene an angebotenen Futter- und Wasserstellen, denn diese sind potenzielle Infektionsherde. Im gegenwärtigen großen Artensterben gibt es somit viele Verlierer, aber auch einige Gewinner. Dazu zählt der Feldsperling, gemeinhin Spatz genannt. Er fühlt sich, ebenso wie der ursprünglich scheue Waldvogel Eichelhäher, in städtischer Umgebung mittlerweile recht wohl.

Eine weitere Entwicklung dürfte vielen Naturbegeisterten und Hobbyornithologen auch im Landkreis Dachau längst aufgefallen sein: Immer mehr Zugvögel bleiben in der kalten Jahreszeit in Deutschland. In milden Wintern, wie sie mit dem Klimawandel häufiger werden, haben Arten wie Star, Zilpzalp, Mönchsgrasmücke und Hausrotschwanz keine Veranlassung mehr, in wärmere Gefilde umzusiedeln. Sie finden auch hierzulande ausreichend Nahrung und sparen sich deshalb die für die Reise aufzuwendende Energie und Zeit. Die ist auch für Vögel ein wichtiger Faktor: wer nicht zieht, kann im Frühling zeitiger mit der Brut beginnen. Außerdem birgt die Reise Risiken. Allerdings hängt die tatsächliche Zugbereitschaft der tendenziell "zugfaulen" Arten auch davon ab, wie sich die kalte Jahreszeit konkret gestaltet. Zugvögel sind dabei recht flexibel: Sinken die Temperaturen nach einem milden Winterbeginn dann doch noch in kritische Bereiche, ziehen viele Arten wie beispielsweise Stare durchaus auch spontan in etwas südlichere Gefilde. Um derlei Entwicklungen möglichst genau verfolgen zu können, liefern bürgerwissenschaftliche Projekte wie die "Stunde der Wintervögel" einen wertvollen Beitrag. Denn: "Eine aussagekräftige Antwort, ob es momentan mehr Daheimbleiber in Bayern gibt, kann nur durch die Mithilfe möglichst vieler Teilnehmer gegeben werden", so Annika Lange, Citizen-Science-Beauftragte des LBV. Die Forscher möchten mithilfe der gewonnen Daten außerdem herausfinden wie sich Häufigkeit und Verteilung der Arten auf lange Sicht entwickeln. Zudem sollen noch offene Fragen geklärt werden, beispielsweise wie genau die heimischen Vögel den nahrungsarmen Winter meistern und welche Rolle die unter Wissenschaftlern umstrittene Winterfütterung für den Artenschutz spielt. Und ganz nebenbei trägt die Bürgerbeteiligung auch zur Artenkenntnis bei, fördert Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Natur und macht nicht zuletzt einfach Spaß.

Mitmachen kann jeder, lediglich eine Stunde Zeit zur Vogelbeobachtung müssen sich Teilnehmer zwischen dem 10. und 12. Januar nehmen. Wann und wo spielt dabei keine Rolle: ob im Garten oder auf dem Balkon, am oder auch abseits des Futterhäuschens, daheim oder unterwegs beim Spazierengehen. Die Beobachtungen können bis 20. Januar an den LBV gemeldet werden (siehe Infokasten). Die Ergebnisse sollen Ende Januar veröffentlicht werden.

Übrigens: Bei einer Mitte März durch die Dachauer LBV-Kreisgruppe organisierten Wanderung in Erdweg können Interessierte Wintervögel und erste Heimkehrer unter den Zugvögeln beobachten.