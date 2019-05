30. Mai 2019, 22:09 Uhr Aktion Critical Mass radelt durch die Stadt

Fahrradfahrer können an diesem Freitag, 31. Mai, bei einer Aktion der Critical-Mass-Bewegung mitmachen. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Fahrradparkhaus am Bahnhof in Dachau. Critical Mass ist eine weltweite Bewegung, bei der sich Radfahrer treffen, um mit gemeinsamen Fahrten durch Innenstädte auf den Radverkehr aufmerksam zu machen und eine bessere Infrastruktur sowie den ihnen gemäß Straßenverkehrsordnung zustehenden Platz einzufordern. Weitere Informationen unter www.adfc-dachau.de.