20. März 2019, 22:05 Uhr Aktion Chefärzte beraten am Telefon über Darmkrebs

Eine Telefonaktion zum Thema Darmkrebs: Die Chefärzte Norbert Grüner und Axel Kleespies vom Helios Amper-Klinikum Dachau stehen am Donnerstag, 21. März, von 18 bis 20 Uhr für Fragen rund um das Thema Darmkrebs am Telefon zur Verfügung. Der Monat März steht zum 18. Mal in Deutschland im Zeichen des Darmkrebses. Dieser bezeichnet einen bösartigen Tumor im Dickdarm oder Mastdarm. Er zählt zu den am besten erforschten Krebsarten. Aber mit dem Darm beschäftigen sich viele Menschen nur ungern - und mit Krebs erst recht nicht. Dabei kann die frühzeitige Diagnose von Gewebeveränderungen Leben retten. Um schnell und unkompliziert Antworten auf die wichtigsten Fragen anzubieten, starten die beiden Chefärzte die zweistündige Telefonaktion. Norbert Grüner ist Chefarzt für Gastroenterologie, Hepatologie, Hämato-Onkologie und Diabetologie sowie Leiter des Darmzentrums im Klinikum. Axel Kleespies ist Chefarzt für Allgemein-, Viszeral, Thorax- und Onkologische Chirurgie sowie Leiter des Cancer Centers. Sie sind unter den Telefonnummern 08131/765 40 oder -547 zum ortsüblichen Tarif zu erreichen. Jeder Anrufer kann, wenn er möchte, anonym bleiben.