13. November 2018, 21:49 Uhr Akademie zur Klimakrise Kleine Klimabotschafter

Schüler befassen sich mit Treibhauseffekt und Erderwärmung

Die Grundschule Petershausen veranstaltet am Samstag, 17. November, eine Plant-for-the-Planet-Akademie für Schüler und Schülerinnen von neun bis zwölf Jahren. Die Kinder befassen sich dabei mit dem Thema Klimakrise spielerisch mit Vorträgen und Gruppenarbeiten und nehmen an einer Pflanzaktion teil. Die Kinder lernen, was CO2, Treibhauseffekt und Klimaerwärmung bedeutet und wie dadurch die Welt beeinflusst wird. Das Besondere an der Akademie ist, dass die Schülerinnen und Schüler durch Jugendliche, die bereits an einer Akademie teilgenommen haben, für das Thema sensibilisiert und motiviert werden. Darüber hinaus bekommen sie die Gelegenheit, eigene Projekte zu planen um selber aktiv zu werden. Um 13.15 Uhr findet dann eine Baumpflanzaktion in der Nähe der Schule statt. Am Ende des Tages erhalten die Teilnehmer eine Urkunde als Klimabotschafter.

Die Akademie in den Räumen der Grundschule ist für alle Teilnehmer inklusive Betreuung und Verpflegung kostenlos und dauert von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Wer Fragen rund um die Akademie und die Plant-for-the-Planet Stiftung hat, kann sich an Maria Bronner, Telefon 08808 921 08 123, oder per E-Mail an maria.bronner@plant-for-the-planet.org wenden.