28. Oktober 2018, 21:49 Uhr Aichacher Bauernmusi Tanzabend im Wirtshaus am Erdweg

Ein regionaler Tanzabend des Projekts "Volksmusik im Wittelsbacher und Dachauer Land" findet am Mittwoch, 31. Oktober, um 19.30 Uhr im Wirtshaus am Erdweg statt. Die über die Landkreisgrenzen bekannte Aichacher Bauernmusi spielt Walzer, Polkas, Mazurkas, Zwiefache, Landler und weitere Volkstänze, zu denen eifrig getanzt werden kann. Tanzmeister Christoph Lambertz von der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwaben begleitet die Tanzpaare sicher durch die diversen Volkstänze. Die Veranstaltung findet im Tafernsaal des ältesten Wirthauses und Profanbaus im Dachauer Land, dem "Wirtshaus am Erdweg", statt. Der Eintritt beträgt acht Euro. Die Tischreservierung erfolgt direkt beim Wirt unter 08138/6684242.