17. September 2018, 22:08 Uhr Aichach Altbairische Marienandacht

Über viele Jahre hat Josef Lutz, die erste Stimme des Mauerbacher Dreigesangs, an der Wallfahrtskapelle Maria Stock in Obermauerbach, die genau an der Grenze zwischen dem Wittelsbacher und dem Dachauer Land liegt, altbairische Marienandachten und Mariensingen organisiert. Diese Tradition erfreute sich immer großer Beliebtheit, wurde aber nicht mehr fortgesetzt, seitdem seine Stimme im Jahr 2016 verstummt war. Siegfried Bradl, der Volksmusikberater im Landkreis Aichach-Friedberg, hat den Mauerbacher Dreigesang nicht nur viele Jahre mit der Zither begleitet. Mit seiner Hirangl-Musi und dem Haberer-Zwoagsang wirkte er auch oft bei den Veranstaltungen mit. Diese Erlebnisse und die Erinnerungen an gemeinsame Stunden haben ihn jetzt dazu veranlasst, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Pfarrer Schönberger und der Obermauerbacher Kirchenpfleger Hans Mangold stimmten dieser Idee sofort zu. Somit findet am Sonntag, 23. September, um 14 Uhr an der Wallfahrtskapelle Maria Stock in Obermauerbach eine altbairische Marienandacht statt, bei der Pfarrer Schönberger die verbindenden Worte übernimmt. Die Singrunde Hollenbach, die Hirangl-Musi und der Haberer-Zwoagsang sorgen für den musikalischen Rahmen. Bereits um 13.30 Uhr findet, wie an allen Sonntagen bis Oktober, ein Rosenkranz statt, der von Jakob Riedelberger organisiert wird. Durch seine Bairische Singstund, die er regelmäßig mit seiner Frau Gisela organisiert, ist Volksmusikexperte Siegfried Bradl auch im Landkreis Dachau gut bekannt. Sogar beim Bundespräsidenten in Schloss Bellevue hat er schon gespielt.