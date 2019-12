Erstmalig hat die Marketing- und Programmieragentur Vieregg Design GmbH in der vergangenen Woche in ihre Räumlichkeiten in der Dachauer Altstadt zum ersten Digitalforum eingeladen. Zum Thema "Die Digitalisierung im eigenen Unternehmen umsetzen" referierten die Geschäftsführer Andreas Janotta und Veronika Vieregg. Als Gastredner sprach Siegfried Hartmann, Experte für Digitalisierung und Datenschutzbeauftragter zahlreicher Unternehmen, über die wichtigsten Trends und neuesten Vorgaben.

Ziel des Digitalforums war es, eine offene Plattform zu bieten und kleineren Unternehmen und Handwerksbetrieben konkrete Schritte zur digitalen Neuausrichtung unter besonderer Berücksichtigung des Datenschutzes aufzuzeigen. Gemeinsam mit Vertretern aus den unterschiedlichsten Branchen wie Handel, Handwerk, Dienstleistung und Behörden wurden übergreifende Anwendungsfälle durchgespielt, rege diskutiert und relevante, konkrete Schlüsse gezogen. Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen steht der Planung des nächsten Digitalforums aus Sicht der Veranstalter nichts im Wege.