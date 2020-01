Egal ob "Mobilität erleben" oder "für Dich bewegen wir uns" - die Werbeslogans der Bahn klingen verheißungsvoll. Doch die Realität sieht oft anders aus - zumindest im Landkreis Dachau. Die halbe Adventszeit mussten Mütter ihren Nachwuchs im Kinderwagen mühsam die vielen Stufen des Dachauer Bahnhofs hinaufschleppen, oft genug mit fremder Hilfe. Denn der Aufzug funktionierte nicht. Gehbehinderte und Senioren mühten sich ebenfalls, um vielleicht doch noch nach München kommen zu können. Adventszeit ist schließlich Einkaufszeit. Wer verreisen wollte, hievte fluchend schwere Koffer hoch. Nur Rollstuhlfahrer hatten einmal mehr das Nachsehen. Die Bahn fuhr ohne sie.

Viele Leute beschwerten sich offenbar über den defekten Lift. Ein Fahrgast erhielt von einer Mitarbeiterin die Auskunft, dass die Reparatur dauern würde, weil Ersatzteile bestellt werden müssten. An diesem Montag funktionierte der Aufzug wieder - allerdings nicht uneingeschränkt. Randalierer hätten die Ruftaste eingeschlagen, erklärt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Deshalb könne der Lift nicht mehr von allen Ebenen gerufen werden. So schnell wie möglich sollten Techniker diese Taste jedoch austauschen. In der Adventszeit sei der Aufzug nicht durchgehend gestört gewesen, dementiert die Bahn. Aber "leider immer wieder kurzfristig". "Die Störungen konnten jeweils innerhalb kurzer Zeit (am gleichen Tag) behoben werden." Der Eindruck der Kunden war jedoch ein anderer, die Auskunft, die sie erhielten, ebenfalls.

"Das Problem ist nicht neu", stöhnt Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD). Auch er hat sich in den vergangenen Monaten des Öfteren für die Reparatur des Aufzugs eingesetzt. "Er geht immer wieder ein paar Tage, dann fällt er wieder aus", klagt er. Die Beschwerden bekommt nicht nur die Bahn zu hören, sondern auch er. "Bei der Bahn liegt vieles im Argen", schimpft er. "Die Verwaltung des Konzerns ist in desolatem Zustand." Immer wieder würden Zuständigkeiten hin- und hergeschoben. Auf die Genehmigung für Graffiti in Bahnunterführungen habe er zwei Jahre warten müssen, weil diese laut Bahn "im Ausgangspapierfach untergegangen" sei. Das zeige die Probleme des Konzers deutlich. "Das Verkehrsministerium müsste einmal klare Ansagen machen. Dass nicht nur Gewinnmaximierung im Vordergrund steht. Wenn man zwei Wochen warten muss, bis ein Aufzug repariert ist, ist das eine Armutserklärung", ärgert sich Hartmann. Unterdessen macht die Bahn Werbung dafür, dass mehr als die Hälfte aller S-Bahnstationen in und um München barrierefrei sind. Auf dem Westast der S2 von München nach Petershausen beziehungsweise Altomünster seien sogar alle Bahnsteige für Gehbehinderte, Mütter, Senioren und Rollstuhlfahrer geeignet. "Die Bahn ist sich dieser Verantwortung bewusst", heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Man wisse, dass vor allem Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt seien, auf die Bahn angewiesen sind.

Dennoch fiel der Aufzug in Hebertshausen in diesem Herbst sieben Wochen lang aus. Eine querschnittsgelähmte Frau musste die Stufen zum Gleis hinaufrobben, um zu ihrem Arbeitsplatz nach München pendeln zu können. Als 70 Bürger daraufhin pressewirksam am Bahnhof demonstrierten und sich Bürgermeister Richard Reischl (CSU) vehement für die Reparatur einsetzte, geschah erst etwas. Josef Mittl vom Fahrgastverband pro Bahn kennt das Problem zur Genüge. Auch in Petershausen habe man des Öfteren mit einem defekten Lift zu kämpfen. "Einmal hat ein Rollstuhlfahrer die Feuerwehr angerufen, um Bahn fahren zu können", erinnert sich Mittl. Erst nach diesem Einsatz und öffentlichem Druck sei die Bahn aktiv geworden.

"Angesichts der demographischen Entwicklung ist das ein heißes Thema", sagt Christian Fleck aus Bergkirchen. Er ist aufgrund einer Sportverletzung einer der Leidtragenden des nicht funktionierenden Lifts in Dachau. "Es müssten genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, sowohl in personeller Hinsicht, wie auch bezüglich der Ersatzteile, um Aufzüge schnell reparieren zu können."

Seitens der Bahn heißt es nur: "Die Verfügbarkeit unserer Aufzüge liegt bei 96 Prozent. Natürlich ist jeder defekte Aufzug einer zu viel. Leider ist die Deutsche Bahn vor Vandalismus nicht gefeit." Anfang des neuen Jahres soll der Lift am Dachauer Bahnhof durchgecheckt werden, um mögliche Ursachen für die Störungen grundsätzlich zu beseitigen.

Wer sich nicht frei bewegen kann, sollte sich laut Bahn grundsätzlich vor der Fahrt bei der Hotline 01806-512512 für 20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz und 60 Cent per Mobilfunk erkundigen. Im übrigen gebe es auch Mobilitäts-Apps wie "Bahnhof live".