Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Um die Geburt von Jesus Christus zu feiern, würden wohl die meisten antworten. Der Förderverein Bairische Sprache und Dialekte e.V. (FBSD) möchte am Sonntag eine andere Antwort geben: Unter dem Titel "12 000 Jahre Weihnachten" findet der siebte Altbairische Mundarttag in der Furthmühle in Egenhofen statt. Der Abend soll eine Zeitreise zu den Ursprüngen des Fests sein - das eigentlich viel älter als das Christentum ist.

Das Wort Weihnachten ist zwar eine bayerische Erfindung des 12. Jahrhunderts, gefeiert wurde am 25. Dezember, am 1. oder 6. Januar aber schon in der Steinzeit. Viele der Gewohnheiten und Bräuche, die heute die Zeit der Wintersonnenwende und das Weihnachtsfest so unverwechselbar machen, hätten sich laut dem FBSD bereits in der Antike und im frühen Mittelalter herausgebildet. Experte auf diesem Gebiet ist der BR-Hörfunkjournalist Gerald Huber, der beim Mundarttag dabei sein wird. In seinem Buch "12 000 Jahre Weihnachten - Ursprünge eines Fests" ging er der Frage nach, wie früher Weihnachten gefeiert wurde. Dabei fand er beispielsweise heraus, dass viele unserer heutigen Advents- und Weihnachtslieder der Hartnäckigkeit des mittelalterlichen Kirchenvolks zu verdanken sind. Oder etwa, dass Martinszug, Nikolaus, Perchtentreiben und Maskenfasching dieselben Wurzeln haben. Doch nicht nur in Sachen Weihnachten weiß Huber Bescheid. Auch mit dem bairischen Dialekt kennt er sich aus, wie er in seiner "Bairischen Wortkunde" bewies. Rund um das Kernthema Weihnachtsfest soll es bei der Veranstaltung am Sonntag schließlich auch um die Mundart gehen.

Detailansicht öffnen Der BR-Hörfunk-Journalist Gerald Huber hat sich in einem Buch intensiv mit den Wurzeln des Weihnachtsfests befasst. Huber ist auch ein Experte für den bairischen Dialekt, der im Zentrum des Altbairischen Mundarttags steht. (Foto: oh)

Das Format des Mundarttags kam in der Vergangenheit immer gut an: "Wir waren immer proppevoll", resümiert Siegfried Bradl aus Altomünster, Vorsitzender des FBSD. Dass das auch heuer der Fall sein wird, ist er sich sicher. Der Dialekt befinde sich momentan in einem starken Aufwind, "wir haben eine sehr gute Welle." Man könne die Mundart als Gegentrend zu Entwurzelung und Globalisierung betrachten, glaubt Bradl. In der Volksmusik sei das ebenso der Fall - der Auftritt der "Hirangl-Musi", die mit Zither, Akkordeon und Gitarre zu überzeugen weiß, passt am Sonntag also gut ins Programm.

Dass Mundart und regionales Brauchtum im Trend liegen, könne man auch im Landkreis beobachten: Wer neu herziehe, setze sich oft intensiv damit auseinander, was hier üblich sei. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, haben die Organisatoren den Veranstaltungsort gezielt ausgewählt: Denn die Furthmühle liegt am Schnittpunkt der drei Landkreise Dachau, Fürstenfeldbruck und Aichach-Friedberg. Gerade zu Beginn der Adventszeit findet es Bradl zudem spannend, sich mit dem Hintergrund von Bräuchen zu beschäftigen. "Heute leben wir sehr schnell und oberflächlich, alles ist der Kommerzialisierung unterworfen. Viele wissen gar nicht mehr, warum wir überhaupt feiern", kritisiert er und nennt ein weiteres Beispiel: Anstatt dem für Bayern typischen Allerheiligen oder Allerseelen feierten viele heute Halloween. "Wir geben unsere Seele den Supermärkten", sagt der Vereinsvorsitzende. Trotzdem wolle der FBSD weder beim Mundarttag noch in seinem sonstigen Vereinszweck mit erhobenem Zeigefinger dastehen und die Menschen bevormunden. Ziel sei es, den Bürgern Impulse zu geben und sie zum Nachdenken über ihr alltägliches Tun zu bringen.

Detailansicht öffnen Bayerisches Brauchtum bringt der "Haberer-Zwoagsang" mit ursprünglicher Volksmusik seinem Publikum näher. (Foto: oh)

Der 7. Altbairische Mundarttag findet am Sonntag, 24. November, ab 19 Uhr in der Furthmühle in Egenhofen statt. Es gibt Platz für bis zu 70 Personen, der Eintritt kostetet an der Abendkasse 12 Euro.