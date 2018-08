30. August 2018, 22:19 Uhr ADFC-Tour am Montag Mit Kindern zur Flugwerft radeln

Zu einer Kindertour mit Besuch der Flugwerft in Oberschleißheim lädt der Radclub ADFC am Montag, 3. September, ein. Treffpunkt ist um zehn Uhr am Vorplatz des Dachauer Bahnhofs. Die Radstrecke führt über rund 20 Kilometer, die Leitung hat Monika Zott, Telefon 08131/859 83 oder 0176/455 333 25.