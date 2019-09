Der ADFC Dachau veranstaltet in den kommenden Tagen mehrere Fahrradtouren: Am Samstag, 21. September, fahren die Teilnehmer unter der Führung von Monika Zott zum Bauernhofmuseum Jexhof. Treffpunkt ist am Vorplatz des Dachauer Bahnhofs um 9 Uhr. Die Route beträgt etwa 70 Kilometer hin und zurück. Anmeldung unter Telefon 08131/85383 beziehungsweise 0176/45533325. Eine zweite Tagestour ebenfalls unter der Leitung von Monika Zott geht am Sonntag, 22. September zum Apfelfest nach Sulzemoos. Die Teilnehmer treffen sich auch hier am Vorplatz des Dachauer Bahnhof um 10.15 Uhr. Bei dieser Tour legen die teilnehmenden Fahrradfahrer eine Distanz von 60 Kilometern zurück. Interessierte müssen sich anmelden unter der Telefonnummer 08131/85383 beziehungsweise 0176/45533325. Eine Feierabendtour veranstaltete der ADFC am Mittwoch, 25. September. Monika Zott führt die westliche Abschlussrunde entlang. Treffpunkt ist wie bei allen anderen Touren am Vorplatz des Dachauer Bahnhofs. Dieses Mal treffen sich die Teilnehmer um 17 Uhr, die Tour geht über 20 Kilometer. Anmeldung unter der Telefonnummer 08131/85383 oder 0176/455333257.