12. Juni 2019, 21:48 Uhr ADFC Dachau Radltour zum Ursprung der Isar

Der Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) bietet eine Tagestour von Mittenwald durchs Hinterautal zum Isarursprung an. Treffpunkt am Sonntag, 16. Juni, ist um 7 Uhr morgens am Fahrkartenautomaten des Dachauer Bahnhofs. Die Abfahrt mit der Regionalbahn nach Mittenwald erfolgt auf Gleis 4 um 7.18 Uhr. Die Tour ist 45 Kilometer lang und gehört der Kategorie 3 an. Tourenführer sind Gerd und Elke Schott, Telefon 08131/867 55 oder 0175/202-31 02.