2. April 2019, 21:49 Uhr Ackerflächen zu vermieten Anmeldung für Sonnenäcker

Wer Interesse an einem Sonnenacker hat, muss sich sputen. Die offizielle Anmeldezeit endet am Freitag, 5. April. In der Rothschwaige sind bereits alle 35 Einheiten ausgebucht, aber am Eichendorffring in Karlsfeld und im Lus in Dachau gibt es noch einige Flächen für Spätentschlossene. Die beiden Sonnenäcker sind neu. 83 Pächter hat die Solidargemeinschaft Dachauer Land bereits. Eine Ackerfläche von 80 Quadratmetern kostet 60 Euro Pacht im Jahr. Es können Rüben, Salat, Kartoffeln, Bohnen, Blumen und vieles mehr den Sommer über dort wachsen. In Niederroth gibt es Blühflächen. Für 20 Euro pro Jahr kann dort eine Patenschaft übernehmen. Anmeldung an dachauerland@steiner-michaela.de.