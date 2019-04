1. April 2019, 21:52 Uhr Achtung Autofahrer Blitzermarathon im Landkreis Dachau

Die Polizeiinspektion Dachau kontrolliert am Mittwoch, 3. April, verstärkt auf Geschwindigkeitsüberschreitungen im Landkreis. Wie Polizeihauptkommissar Günther Findl mitteilt, geht an diesem Tag der "24 Stunden Blitzermarathon" über die Bühne. Wer ein Busgeld vermeiden will, sollte als Autofahrer besser auf die Bremse drücken. "Mögliche Radar- und Laserstellen", heißt es im Pressebericht der Polizei, befinden sich in Dachau an der Theodor-Heuß-Straße, Würmstraße und der B 471 zwischen Oberschleißheim und Dachau-Süd. In Markt Indersdorf müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Kontrollen in der Maroldstraße und Arnbacher Straße einstellen. In Weichs messen die Polizisten die Geschwindigkeit der Autos in der Freiherrenstraße und in Karlsfeld auf der B 304 zwischen Karlsfeld und Dachau.