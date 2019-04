1. April 2019, 21:52 Uhr Abschlussfeier in Stetten Bereit, den Hof zu übernehmen

31 junge Leute absolvieren die Landwirtschaftsschule

Von Sonja Siegmund, Schwabhausen

Im eleganten Festtagsdirndl und in zünftigen Lederhosen präsentieren sich die meisten Absolventen der Landwirtschaftsschule am Tag ihrer Zeugnisübergabe. 13 Schüler der Landwirtschaft und 18 Schülerinnen der Hauswirtschaft können stolz auf ihre Ausbildungszeit zurückblicken. In Bereich Hauswirtschaft feiern die jungen Frauen ihren Abschluss zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung, in der Abteilung Landwirtschaft haben die Absolventen ihre Qualifikation zum staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau erreicht. Die Schlussfeier wird jedes Jahr abwechselnd in den für diese Schule zuständigen Landkreisen Fürstenfeldbruck, Landsberg oder Dachau ausgerichtet. In diesem Jahr feierte man in Stetten im Festsaal des Gasthofes Lachner.

Etwa 160 Besucher aus den drei Landkreisen und der Region, darunter viele Verwandte und Freunde der Absolventen sowie Ehrengäste, begrüßte Schulleiterin Marianne Heidner. Einen humorvollen Rückblick auf die Ausbildungszeit in Hauswirtschaft hatten die Studiensprecherinnen Christine Riegel und Judith Huber vorbereitet. Ein Highlight sei die Organisation und Durchführung des ersten Jungpflanzenmarktes gewesen, dessen Reingewinn der Pucher Tafel zugute gekommen ist.

Eine Rückschau auf den Bereich Landwirtschaft gab es von Michael Reischl und Maria Drexl - sie ist in diesem Jahr die einzige Frau unter den Wirtschaftern für Landbau. Sie erzählten von Besichtigungen in ökologischen Landbaubetrieben, Biogasanlagen, Geflügelställen und Schlachthöfen. Interessante Einblicke in ihre Abschlussarbeiten über "Vielfältige Fruchtfolge im Ackerbau" sowie "Umstellung auf ökologischen Landbau" gaben Andreas Brunner und Alexander Stemmer.

Glückwünsche für die Absolventen der beiden Studiengänge überbrachten die Dachauer Kreisbäuerin Emmi Westermeier und Simon Sedlmeir, stellvertretender Kreisobmann. Hans Friedl, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, verband seine Gratulationen mit kritischen Worten zum Volksbegehren Artenvielfalt. Anton Rottmair, Verbandsvorsitzender für landwirtschaftliche Fortbildung im Landkreis Dachau, rief die Absolventen auf, ein Auslandspraktikum und eine ehrenamtliche Tätigkeit zu übernehmen, um die Wertschätzung für grüne Berufe zu fördern.

Sieben Absolventen wurden von Schulleiterin Heidner für ihre Leistungen besonders ausgezeichnet. Im Bereich Hauswirtschaft erzielten Judith Huber, Birgit Kretzschmar und Christine Riegel, alle drei aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, jeweils einen Notendurchschnitt von 1,22. In der Abteilung Landwirtschaft erreichten Thomas Gasteiger aus dem Landkreis Dachau und Johannes Braumiller aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ihre Abschlüsse jeweils mit der Note 1,50. Jahrgangsbester wurde der Landsberger Thomas Schön mit einer Gesamtnote von 1,14.

Der dreisemestrige Studiengang Landwirtschaft qualifiziert zum einen für den Beruf als landwirtschaftlicher Unternehmer und Betriebsleiter. Zum anderen können sich die Studierenden auf die Meisterprüfung vorbereiten. Der Theorieteil wird an der Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck in zwei Wintersemestern im Vollzeitunterricht von Oktober bis März erteilt. Im Sommersemester von April bis Juli soll neben den praxisorientierten Schultagen eine Betriebsdokumentation erstellt werden. Die wichtigsten Unterrichtsfächer behandeln pflanzliche oder tierische Produktion und Vermarktung, Naturschutz und Landschaftspflege, Rechnungswesen, Steuer- und Sozialrecht.

Die einsemestrige Fachschule für Hauswirtschaft qualifiziert die Teilnehmer, einen Haushalt fachkundig zu führen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Tätigkeit als Bäuerin oder für ein Einkommen in der Hauswirtschaft. Die in Teilzeit Studierenden werden in Berufs- und Arbeitspädagogik unterrichtet, in Haushalts- und Finanzmanagement, Ernährungslehre, Küchenpraxis und Hausgartenbau.