Ein dreister Trickbetrüger hat am Montagvormittag einem 67-jährigen Mann aus dessen Geldbeutel 85 Euro gestohlen. Polizeiangaben zufolge war der Rentner gegen 10.30 Uhr auf einem Spaziergang in der Schillerstraße in Dachau unterwegs, als er von einem anderen Fußgänger überholt wurde. Plötzlich bückte sich der Unbekannte und tat so, als habe er gerade etwas gefunden und aufgehoben. Der Mann drehte sich zu dem Rentner um und zeigte ihm einen Goldring.

Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Unbekannte dem 67-Jährigen den Ring für fünf Euro zum Kauf angeboten, weil er selbst das Schmuckstück nicht gebrauchen könne. Auf dieses Angebot ging der Rentner ein und zückte seinen Geldbeutel. Er akzeptierte auch eine plötzlich Preiserhöhung, denn der Unbekannte wollte auf einmal zehn Euro haben. Der Rentner übergab den Geldschein und übernahm den Ring.

Eine Stunde später stellte der Spaziergänger aus Dachau dann fest, dass der vermeintliche Finder ihm durch ein geschicktes Ablenkungsmanöver alle Scheine aus der Geldbörse entwendet hatte - insgesamt 85 Euro.

"Der Ring war natürlich auch nicht aus Gold, sondern billigster Modeschmuck - ein Centartikel", so ein Polizeisprecher. Die Beamten der Inspektion Dachau raten bei derartigen Vorkommnissen zu äußerster Vorsicht. "Geschickte, professionelle Ablenkungsmanöver lassen sich nur sehr schwer erkennen."