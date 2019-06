28. Juni 2019, 22:00 Uhr Abiturfeiern im Landkreis Einer wird Rapper - alle finden noch ihren Weg

Abiturfeiern der drei Gymnasien im Landkreis: 445 Absolventen, darunter viele mit besten Notenergebnissen, nehmen Abschied von der Schule. Sie schauen trotz Problemen wie dem Klimawandel zuversichtlich in die Zukunft, vor allem wollen sie jetzt ausgiebig feiern

Von Dajana Kollig und Victor Ünzelmann, Dachau/Markt Indersdorf

Es ist ein warmer Freitagvormittag, die Turnhalle des ASV Dachau ist gefüllt mit stolzen Eltern, die mit Kamera oder Smartphone ausgestattet sind. Gespannt warten sie auf den großen Augenblick, wenn ihr Kind feierlich das Abitur-Zeugnis überreicht bekommt. Auffallend viele Gäste sind in Lederhose oder Dirndl gekleidet, aber auch feierliche Abendkleider und Anzüge sind zu sehen. Der Oberstufenchor des Josef-Effner-Gymnasiums eröffnet die Abiturfeier mit dem Lied "Un poquito cantas". Anschließend begrüßt Schulleiter Peter Mareis die Gäste. Nach "Somewhere over the rainbow" tritt Landrat Stefan Löwl (CSU) auf die Bühne und ehrt zusammen mit Lehrern der Schule die besten der 136 Absolventen.

Die Besten, das sind alle mit einem Schnitt von 1,5. Sie bekommen alle einen Preis. Die besten der Besten, also alle mit einem glatten Einser-Schnitt, sind Amelie Birle, Florian Gilleßen und Daniel Schuster. Löwl überreicht ihnen einen besonderen Preis. Zusätzlich gibt es für sie ein Sprachstipendium von 1 200 Euro, das die Sparkasse Dachau zahlt. Florian Gilleßen erhält noch die goldene Ehrennadel des Deutschen Philologenverbands für seine Leistungen in Latein. Dann ist Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) dran. Bei der Recherche für seine Rede im Internet sei er auf einen Abitur-Reden-Generator gestoßen. Der Generator kleistert die Plattitüden einer klassischen Abiturrede zusammen. Das Publikum lacht. Mit Bezug auf seinen Vorredner Stefan Löwl, merkt er an das der anscheinend auch den Generator benutzt habe. Das Publikum lacht lauter. Hartmann reißt also eine klassische Abiturrede in einem ironischen Ton herunter, inklusive lateinischem Zitat: "Non scholae, sed vitae discimus" ("Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben.")

Drei Absolventen desEffner-Gymnasiumshaben die Traumnote 1,0 erreicht. (Foto: Niels P. Joergensen)

Nach seinem heiteren Einstieg kommt Hartmann auf die Zukunft der Absolventen zu sprechen, welche durch den Klimawandel und anhaltende Umweltverschmutzung in Gefahr sei. Doch heute ist nur Grund zur Feierlaune. Er gratuliert den Abiturienten und beendet seine Rede mit einem: "Feierst gscheid". Preise gibt es auch für soziales Engagement: Beate Günzel übergibt in ihrer Funktion als Vorsitzende des Elternbeirats nett verpackte Gutscheine an die Streitschlichter, die Schulsanitäter, die Schülermitverwaltung und an Konstantin Weber, dem Organisator vieler Veranstaltungen. Eine berührende Rede hält Lea Riek, nun schon ehemalige Schülersprecherin. Sie erinnert an den vor vier Jahren verstorbenen Schüler Thai-Son Ha, alle erheben sich für eine Schweigeminute im Gedenken an ihn.

Im Bürgerhaus Karlsfeld feiern währenddessen die Abschlussklassen des Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau. Der stellvertretende Landrat Edgar Forster (Freie Wähler Dachau) gratuliert den frischgebackenen Abiturienten und wünscht ihnen viel Glück im neuen Lebensabschnitt. In seiner Abiturrede verwendet Ben Riegler weniger die altbekannten Floskeln zum Erwachsenwerden und zum Start in ein neues Leben. Ihn beschäftigt ein viel wichtigeres Thema: Leberkäse. Wie ja bekannt sei, sind die Leberkäsescheiben am Pausenverkauf des Taschners viel zu dünn, meint Riegler. Er zeigt mehrere Bilder von Leberkäsesemmeln mit durchaus unterschiedlicher Belagsdicke. Dann wünscht er allen, dass sie sich immer auf die positiven Seiten konzentrieren mögen, und meint: "Irgendwann findet jeder seinen Weg." Man solle nur sein Glück selbst in die Hand nehmen.

Tobias Kotzian hält die Schülerrede. (Foto: Niels P. Joergensen)

Schulleiter Erwin Lenz hat sich für seine Rede offensichtlich viel Arbeit gemacht. Bei einer von ihm erstellten Präsentation zeigt er jedem Schüler, was an dem jeweiligen Geburtstag in der Weltgeschichte passiert ist. Die goldgerahmten Bilder der einzelnen Abiturienten stehen neben den Gesichtern von Berühmtheiten, mit denen sie das Geburtsdatum teilen, und Fotografien von wichtigen geschichtlichen Ereignissen. So möchte der Schulleiter seinen Schülern Zeit schenken - "12 Sekunden Zeit in der Weltgeschichte". Während die Schüler im Hintergrund neben Prominenten wie Jim Morrison zu sehen sind, schlägt Lenz einen weniger feierlichen Ton an. Er kritisiert die vergangene Diskussion um das Matheabitur scharf.

Vor allem die Onlinepetitionen verärgerten den Schulleiter. Nach dem diesjährigen Matheabitur sind in ganz Deutschland Stimmen laut geworden, die eine Nachbesserung des Notenschlüssels fordern, da die Prüfung zu schwer gewesen sein soll. Hierfür hat Lenz kein Verständnis. Es hätten außerdem viel mehr Menschen unterschrieben, als es tatsächlich Schüler gibt, die das Matheabitur geschrieben haben, stellt er fest. Er selbst war einer davon, wie er zerknirscht zugibt, er wollte die Kommentare durchlesen und hat dabei versehentlich abgestimmt.

Auch die Schulbesten des Taschner-Gymnasiums werden gesondert geehrt. (Foto: Niels P. Joergensen)

"Jeder Schüler empfindet sein Abitur als das Schwerste", sagt Lenz. Das Mathe-Abitur sei völlig im Rahmen gewesen. Er kritisiert Bundesländer wie das Saarland, die den Notenschlüssel nachträglich nachgebessert haben; dies sei den Abiturienten in anderen Bundesländern gegenüber unfair. "Es sind Eure Studienplätze", sagt er zu den Schülern. Politik und politisches Interesse der Jugend stehen im Zentrum seiner Rede, auch wegen den "Fridays for Future Demonstrationen", die den diesjährigen Abiturjahrgang zum ersten Mal betreffen. Lenz lobt das politische Engagement der Jugendlichen, mahnt jedoch zu mehr Diskurs und Reflexion. "Der geistige Input darf nicht nur in 20-Sekunden-Häppchen kommen", sagt er. Trotz der Demonstrationen und des vermeintlich schlechten Matheabiturs schnitt der Jahrgang im Gesamtergebnis gut ab, mit Schwankungen im Normalbereich. Neun Schüler erreichten einen Schnitt von 1,5 und besser.

Auch in Indersdorf können die Abiturienten stolz auf ihre Leistungen sein. 13 Schüler des dortigen Gymnasiums absolvierten ihren Abschluss mit der Note 1. Franziska Salzberger und Sebastian Schmailzl haben sogar die Bestnote 1 geschafft. Schulleiter Thomas Höhenleiner gratulierte den Abiturienten. Besonders stolz sei er darauf, sagt er, dass all diejenigen, die zum Abitur angetreten sind, auch bestanden haben, "eine tolle Leistung". Tobias Kotzian, der Abiturredner, beglückwünscht sich und seine Mitschülern ebenfalls, sie seien die "coolste Stufe, die das Gymnasium Indersdorf je gesehen hat". Landrat Löwl sagt in seiner Rede am Gymnasium im Indersdorf, die Schüler seien jetzt "reif wie Obst". Sie brauchten nun nur noch eine "Veredelung durch eine Ausbildung oder ein Studium".

In Indersdorf singt der Schulchor ein Lied von Rammstein. (Foto: Niels P. Joergensen)

Jetzt wollen die Schüler aber vor allem eines: raus aus den stickigen Sälen und rein in die Feste. Raphael Yayehyirad vom Taschner hat bereits Pläne. Er hält einen Rasierer in der Hand, mit dem er später einem Freund den Kopf rasieren möchte. Wenn die Feste vorbei sind, möchte er studieren. Was, ist noch nicht sicher, aber er will in München und Umgebung bleiben. Felix Burger hat ebenfalls bereits Pläne. Er sei "der schlechteste Abiturient des Ignaz Taschner Gymnasiums und außerdem Rapper", meint er grinsend. In Zukunft will er sich nur noch auf seine musikalische Karriere konzentrieren. Wie aber Tobias Kotzian aus Markt Indersdorf klarstellt, sollen Eltern und Lehrer vorerst Nachsicht haben mit unschlüssigen Antworten über die geplante Zukunft der Sprösslinge. Jetzt wird erst Mal gefeiert.