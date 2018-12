19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Abgesagt Regengüsse statt Gesang

Alle Jahre wieder veranstaltet der Chor Cantori unter der Leitung von Jürgen Rothaug kurz vor Weihnachten ein kleines stimmungsvolles Benefizkonzert vor der Bäckerei Denk, und eigentlich wäre es diesem Donnerstagnachmittag, 20. Dezember, wieder so weit gewesen. Doch die Wetterprognosen sind so schlecht, dass sich Jürgen Rothaug entschlossen hat, das Konzert in diesem Jahr abzusagen. Aber wenn im kommenden Jahr um dieselbe Zeit, nicht wieder Sauwetter herrscht, werden sie wieder singen.