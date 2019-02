10. Februar 2019, 21:54 Uhr Abfallvermeidung Gemeinsam gegen den Müll

Die Zero-Waste-Gruppe Dachau lädt zum ersten Stammtisch ein

Müll vermeiden und die Umwelt sauber halten sind Ziele der Zero-Waste-Bewegung weltweit. Null Abfall also, wie das im Alltag gehen soll, darüber tauscht sich bei ihrem ersten öffentlichen Stammtisch auch die Zero-Waste-Gruppe Dachau aus, die sich im September gegründet hat. Die Initiative trifft sich am Dienstag, 19. Februar, im Kochwirt in der Dachauer Altstadt. Der Stammtisch, so teilt die Gruppe mit, soll eine Anlaufstelle für alle sein, denen das Thema Müllvermeidung wichtig ist: Vom kompletten Neuling bis hin zum erfahrenen Zero Waster seien daher alle willkommen. In lockerer Atmosphäre sollen persönliche Erfahrungen und Tipps ausgetauscht werden, wie man den Alltag etwas müllfreier gestalten kann. Dabei geht es um alltägliche Fragen, wie: Wo bekomme ich in Dachau und Umgebung unverpackte Lebensmittel? Wie kann ich konventionelle Produkte durch plastikfreie Alternativen ersetzen? Wie stellt man Putzmittel selbst her? Wie funktionieren Stoffwindeln? Wo kann ich festes Shampoo kaufen oder wie kann ich Geburtstage und Weihnachten einigermaßen müllfrei überstehen? Der Stammtisch soll sich einmal im Vierteljahr treffen. Für Mai plant die Initiative eine größere Veranstaltung im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau geplant. Für den Stammtisch wird um Anmeldung gebeten unter der E-Mail-Adresse zerowastedachau@posteo.de. Beginn im Kochwirt ist um 19 Uhr.