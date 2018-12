7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Abfallberatung Wider den Weihnachtsmüll

Alle Jahre wieder quillt an Weihnachten so manche Mülltonne über. Die Mitarbeiter der Dachauer Abfallberatung klagen darüber, dass oft Verpackungen, Papier und Biomüll in der Restmülltonne landen. Somit gehen wertvolle Rohstoffe für die Wiederverwertung verloren. Denn alle Abfälle, die in der Restmülltonne landen, werden im Abfallheizkraftwerk verbrannt. Die Entsorgung von Verpackungen (Gelbe Tonne), Papier (Papiertonne oder Container auf den Recyclinghöfen) und Glas (Glascontainer auf den Recyclinghöfen) ist kostenlos. Nur für Restmülltonne und Biotonne fallen Gebühren an. Es lohnt sich also auf die richtige Abfalltrennung zu achten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Beschichtetes Geschenkpapier etwa kann nicht wiederverwertet werden und gehört in die Restmülltonne. Biomüll wie Speisereste, Obst - und Gemüseschalen sind über die Biotonne oder den eigenen Kompost zu entsorgen. Speisereste kommen in diesem Fall in die Restmülltonne.

Die Abfallberater empfehlen, dass es am besten wäre, wenn die Abfälle gar nicht entstehen würden, indem regional und unverpackt eingekauft und Mehrwegbehälter benutzt werden. Weitere Infos gibt es bei der Abfallberatung des Landkreises unter 08131/74 14 69.