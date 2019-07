7. Juli 2019, 21:24 Uhr Abfahrt am Bahnhofsvorplatz Fahrradtouren mit dem ADFC

Der Radverkehrsclub ADFC bietet auch in dieser Woche mehrere geführte Touren an. Die Feierabendtour am Mittwoch, 10. Juli, führt 30 Kilometer weit durchs Dachauer Hinterland über Anhöhen mit Alpenblick. Treffpunkt am Bahnhofsvorplatz in Dachau ist um 18.30 Uhr. Auf eine Halbtagestour nach Maisach geht es am Donnerstag, 11. Juli. Die Strecke hat mittlere Schwierigkeit und ist 50 Kilometer lang. Abfahrt am Dachauer Bahnhofsvorplatz ist um 13.30 Uhr. Dabei können Teilnehmer der Aktion Stadtradeln Kilometer sammeln. Eine sehr einfache Halbtagestour in Kooperation mit dem Landratsamt steht am Freitag, 12. Juli, auf dem Programm. Abfahrt ist um 15 Uhr in Dachau, Landrat Stefan Löwl (CSU) fährt mit. Näheres dazu auf der Homepage des ADFC Dachau unter www.adfc-dachau.de. Eine Mountainbike-Tour über Stock und Stein gibt es am Samstag, 13. Juli. Abfahrt zur schwierigen Halbtagestour ist um 13 Uhr am Bahnhofsvorplatz Dachau, die Distanz beträgt 45 Kilometer auf unbefestigten Wegen. Zum Treffen der Kreisverbände in Augsburg geht es am Sonntag, 14. Juli. Die schwierige, 85 Kilometer lange Tour beginnt 7.40 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Es handelt sich um eine Tagestour. Ein kleines Stück wird mit der S-Bahn gefahren, Rückkehr gegen 19 Uhr.