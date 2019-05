27. Mai 2019, 21:53 Uhr 68-Jährige erwischt Betrunken Unfall beim Ausparken verursacht

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Samstagmorgen beim Ausparken auf dem Parkplatz des InCenter in der Kopernikusstraße in Dachau ein anderes Fahrzeug gerammt. Laut Polizei wollte die Dachauerin mit ihrem Wagen gegen neun Uhr rückwärts aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah sie einen stehenden Pkw, es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Frau Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher. Gegen die 68-Jährige wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.