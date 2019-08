1. August 2019, 22:08 Uhr 60 Jahre verheiratet Im Bus hat es gefunkt

Ingrid und Franz Huka feiern in Dachau Ost Diamantene Hochzeit. Dort sind sie sich auch zum ersten Mal begegnet

Von Helen Krueger-Janson, Dachau

Ingrid und Franz Huka haben kürzlich ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Seit 60 Jahren lebt das Ehepaar schon Seite an Seite im Dachauer Osten. Oberbürgermeister Florian Hartmann überreichte ihnen zu ihrem Ehrentag einen großen Geschenkkorb mit Köstlichkeiten und bei seinem Besuch erfuhr Hartmann, der selbst erst vor wenigen Wochen geheiratet hat, wie Ingrid und Franz Huka es geschafft haben, eine so lange und zufriedene Ehe zu führen und sich nie in die Haare zu kriegen. "Mit meinem Mann kann man nicht streiten", sagt Ingrid Huka und lacht. "Er ist die Ruhe in Person." Franz Huka lehnt sich zufrieden zurück und lächelt: "Ja, i bin scho a Gelassener."

Die beiden teilen eine Vergangenheit, die allerdings weniger schön und friedlich war. 1946, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben die Tschechen die verhassten Deutschen, auch die Hukas verloren ihre Heimat. "Wir mussten all unsere Wertsachen auf den Tisch legen, dann kamen die Tschechen und haben sich alles genommen, was sie wollten, nur den Ehering durfte meine Schwester behalten", erzählt Ingrid Huka, die zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt war. Allesamt wurden sie dann, bis auf die Schwester, die mit einem Tschechen verheiratet war, in einem Güterzug mit vielen anderen gepfercht und über Polen nach Brandenburg und schließlich nach Böhlen bei Leipzig in der damaligen DDR gebracht. Aussuchen, wo man landete, konnte man sich damals nicht.

Von da an musste Ingrid Huka sich mit ihren drei Schwestern und ihren Eltern das Leben neu aufbauen. Mit einem Zwischenstopp in Halle zog sie schließlich mit ihrer Familie in das Lager Dachau Ost. Dort kreuzten sich das erste mal die Wege von Franz Huka und ihr. Jeden Werktag stieg sie an der Station "Dachau Ost" in den Bus, um zu ihrer Arbeit als Apothekenhelferin zu fahren. "Da gab es noch Sitzplätze", sagt sie, "und Franz ist dann immer in der Sudetenstraße zugestiegen. Da mussten dann alle schon stehen." Und so kam es, dass sich die beiden im Bus, sie sitzend, er stehend, kennenlernten. Franz Huka, als gelernter Tapezierer und Bodenleger, war schon einige Jahre zuvor nach Dachau gebracht worden. Und lebte, genau wie seine Frau, zunächst im Dachauer Lager und arbeitete zeitweise in München, wo er noch mit der Dampflok hinfuhr. Wie das Ehepaar nur wenig später herausfand, hatten beide in Tschechien nur ein Dorf voneinander entfernt gewohnt.

Im Alter von zarten 18 Jahren bekam Ingrid Huka von ihrem Vater die schriftliche Erlaubnis, Franz Huka zu ehelichen, normalerweise durfte man das erst mit 21. Und so heirateten sie tatsächlich im Dachauer Ostlager und bauten sich nach und nach ihr gemeinsames Leben auf. "Das Hochzeitsauto war ein Mercedes", sagt Franz Huka stolz, "und als erstes Auto hatten wir einen VW Käfer." Mit ihren beiden Söhnen haben sie Ausflüge an den Gardasee, nach Portugal oder an den Brenner gemacht. "Mit dem Auto nach Portugal?", fragt OB Hartmann erstaunt. "Natürlich!", ruft Ingrid Huka und lacht, "wir ham's gemacht, wie's ging".

Mittlerweile hat das Ehepaar neben den beiden Kindern auch fünf Enkelkinder, bei denen sich Ingrid Huka hin und wieder spaßeshalber nach Urenkeln erkundigt. Eine Enkelin lebt mit ihrem Lebensgefährten in München, ein weiterer Enkel ist inzwischen schon im Alter des Oberbürgermeisters.