Am Anfang waren es nur fünf Schüler, die Monika Fuchs-Warmhold über Aushänge in Grundschulen gefunden hatte. Zunächst arbeitete sie noch parallel in einer Bank, doch die gebürtige Saarländerin wusste schon lange, dass ihr eigentlicher Traum eine eigene Musikschule ist. Fuchs-Warmhold entdeckte die Verbundenheit zur Musik früh, denn in ihrer Heimat sind Zupforchester in beinahe jedem Dorf zu finden, ähnlich wie Blasorchester in Bayern. Nachdem sie mit ihren Eltern nach München gezogen war und dort Gitarre studiert hatte, eröffnete Warmhold am 1. April 1969 das Musikstudio Karlsfeld.

Seit nunmehr 50 Jahren ist das Musikstudio eine bewährte Anlaufstelle für musikbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ein Zupfinstrument lernen oder in einer Gruppe gemeinsam musizieren wollen. Am Sonntag, 22. September, feiert das Musikstudio dieses Jubiläum mit einem "Tag der offenen Tür".

Um 17 Uhr geben Schüler und Lehrer und Freunde des Musikstudios in der Mittelschule Karlsfeld ein einstündiges Konzert, zu dem auch der Schirmherr und Bürgermeister, Stefan Kolbe, erwartet wird. Gespielt wird Musik aus den Genres Klassik, Rock und Pop. Mitglieder des Karlsfelder Vivaldi-Orchesters steuern ebenfalls Beiträge zum Konzert bei. Sie seien teilweise Schüler der ersten Stunde, die bis heute Kontakt zum Musikstudio halten, sagt Fuchs-Warmhold.

Die Jubiläumsfeier des Musikstudios wird also auch ein Wiedersehen mit Ehemaligen. "Das Schöne am gemeinsamen Musizieren ist, dass man Menschen kennenlernt mit denen man dieses Interesse teilt", sagt Fuchs-Warmhold. So seien viele lebenslange Freundschaften über die Jahre im Musikstudio entstanden, sogar manche Ehe. Bereits ein Jahr nachdem das Musikstudio eröffnet war, gründete sich das Vivaldi-Orchester, das in regem Austausch mit dem Musikstudio steht. Die Spieler des Karlsfelder Vivaldi-Orchesters und der beiden Nachwuchs-Gruppen Vivaldi-Mäuse und Vivaldi-Tiger sind zumeist Schüler des Musikstudios.

Nach der Gründung führte Fuchs-Warmhold die Musikschule zunächst lange Zeit alleine, an große Startschwierigkeiten erinnert sie sich aber nicht. "Die Gemeinde hat mich von Anfang an unterstützt, auch weil bald das Vivaldi-Orchester, entstand", erzählt Fuchs-Warmhold und fügt an: "So eine Spielgruppe ist immer eine Bereicherung für das soziale Leben in einem Ort." Seither ist das Musikstudio weiter gewachsen: Zusammen mit Leiterin Fuchs-Warmhold bieten heute die Dozenten Colin Lang und Sabine Janicek Unterrichtsstunden im Musikstudio an. Unterrichtet werden Gitarre, Mandoline, Mandola, Ukulele und E-Gitarre.

Weil es nicht unbedingt ein Kinderspiel ist, ein Instrument zu spielen, gehört zum Unterrichten auch, Schüler die keine Lust mehr zum Üben haben, wieder zu motivieren. Dabei helfe es gerade bei jüngeren Kindern, Gruppenunterricht zu geben. Fuchs-Warmhold beobachtet ein gegenseitiges Befeuern: "Wenn einer locker lässt, zieht ein anderer an." Auch Auftritte motivieren: Fuchs-Warmhold erinnert sich zum Beispiel an ein Familienkonzert, für das Eltern, die auch einmal ein Instrument gelernt hatten, gemeinsam mit ihren Kindern etwas einstudierten und aufführten. "Gerade die Jugendlichen waren mit den Eltern oft streng, aber es hat allen viel Spaß gemacht," sagt Fuchs-Warmhold.

Tag der offenen Tür So sieht das Programm des Musikstudios am Tag der offenen Tür in der Mittelschule Karlsfeld aus: Am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr geht es los mit der offiziellen Eröffnung und einer Ausstellung zur Historie des Musikstudios in der Aula; von 14.30 bis 16 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ein Glücksrad mit Preisen sowie eine, Pinnwand zum Instrumentenflohmarkt "Suche und biete"; von 14.30 bis 15 Uhr gibt es eine Geschichte mit Musik zum Mitmachen für Kinder ab vier Jahren; von 14.30 bis 16 Uhr Instrumente basteln für Kinder ab sechs Jahren; von 14.30 bis 16 Uhr offener Unterricht mit Ausprobieren der Instrumente (Dauer jeweils 20 Minuten); von 17 bis 18 Uhr findet das Konzert der Schüler, Lehrer und Freunde des Musikstudios statt mit Musik aus Klassik, Rock und Pop. Im Zeitraum von 14 bis 19 Uhr bietet das Musikstudio zudem eine Rabattaktion für Neuanmeldungen mit 20 Prozent Nachlass für die Monate Oktober bis Dezember an. SZ

Besonders stolz ist die Leiterin darauf, dass in den 50 Jahren Bestehen des Musikstudios mehr als 80 Kinder und Jugendliche an Wettbewerben wie "Jugend musiziert" oder der "Saxoniade" teilgenommen haben und auf Regional-, Landes- und Bundesebene viele Preise erzielt haben. Dabei seien die Preise gar nicht die Hauptsache, erklärt Fuchs-Warmhold. Die wichtige Erfahrung sei der Weg, den die Schüler während ihrer Vorbereitung zurücklegen.