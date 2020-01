Im 49. Jugendmalwettbewerb "Musik bewegt" der Volksbank Raiffeisenbank Dachau sind viele fantasievolle Bilder aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen entstanden. Aus den Bildern der Sieger wurden für den Jugendmalkalender "Schüler machen Kunst" der Volksbank Raiffeisenbank Dachau 14 Bilder ausgewählt. In einer Feierstunde überreichte Bankvorstand Johann Schöpfel in der Hauptstelle der Volksbank Raiffeisenbank Dachau den jungen Nachwuchskünstlern, ihren Eltern und Geschwistern den druckfrischen Kalender. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich originelle Gedanken gemacht, welchen Stellenwert Musik in ihrem Alltag einnimmt. Paulina aus der Grundschule Bergkirchen malte ein fröhliches Bild mit dem Titel "Tanz und Musik im Zirkus", welches das Kalenderblatt des Monats Februar schmückt. Amelie aus der Grundschule Karlsfeld an der Krenmoosstraße stellte eine Gartenparty mit tanzenden Gästen dar. Ihr Bild ist das Motiv für den Monat August. Zum ersten Mal hatten sich auch die beiden Dachauer Gymnasien am Jugendmalwettbewerb beteiligt. Die Schülerin Isabella Steiger aus der siebten Klasse am Josef-Effner-Gymnasium schaffte es mit ihrem Beitrag sogar bis auf Landesebene. Von der Landesjury in München wurde sie mit dem vierten Platz prämiert. Ihr Bild eines Saxophon spielenden Straßenmusikers in Schwarzweiß ziert nun das Vorwort im Kalender.

Aus Stadt und Landkreis Dachau beteiligten sich etwa 7500 Schülerinnen und Schüler aus 36 Schulen an dem Wettbewerb. Mit einem Besuch der Bavaria Filmstudios wurden die 36 Schulsieger und ihre Angehörigen für ihre kreativen Bilder belohnt. "Wir waren begeistert vom gestalterischen Können und den vielen herausragenden Arbeiten. Dass sich jedes Jahr so viele Schülerinnen und Schüler beteiligen, freut uns sehr und bestärkt uns in unserem Engagement", betonte Johann Schöpfel bei der Kalenderübergabe. Der Kalender ist kostenlos in allen Geschäftsstellen der Volksbank Raiffeisenbank Dachau erhältlich.