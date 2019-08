12. August 2019, 22:06 Uhr 300 bis 400 Patienten Die Engel der Wiesnwache

Insgesamt 49 Helfer des Roten Kreuzes betreuen an zwölf Tagen die Besucher des Dachauer Volksfestes in Notfällen

Von Helmut Zeller, Dachau

Die Dachauer Wiesn mit ungefähr 300 000 Besuchern ist ein weitgehend friedliches Fest. Dennoch kommt es, wie die vergangenen Jahre gezeigt haben, immer wieder zu Notfällen: Prügeleien, sexuelle Übergriffe, Unfälle oder schwere Trunkenheit bis zur Alkoholvergiftung. Den Opfern stehen ehrenamtliche Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes zur Seite - pro Schicht bis zu 15 Helferinnen und Helfer, die von zwölf Uhr mittags bis nach Mitternacht im Dienst sind. Behandelt werden in den zwölf Volksfesttagen erfahrungsgemäß rund 300 bis 400 Patienten - vom Wespenstich bis zum Herzinfarkt. "Vom Blasenpflaster bis zum Massenanfall von verletzten Personen sind wir für alles gerüstet", sagt Bereitschaftsleiter Dieter Ebermann.

"Wir sind einsatzbereit", begrüßte Ebermann die Politiker in der Volksfestwache des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Eingeladen hatte der BRK-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath (CSU) in die Wiesnwache im Haus der Erwachsenenbildung auf der Thoma-Wiese. "Dieser Besuch ist auch ein Dankeschön an unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und bedeutet eine große Wertschätzung", betonte Seidenath. Bereitschaftsleiter Ebermann koordiniert die Rettungseinsätze seit mehr als 20 Jahren. Er informierte die 20 Besucher - darunter die Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler (CSU) und Michael Schrodi (SPD), Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), Landrat Stefan Löwl (CSU, dessen Stellvertreterin Marianne Klaffki (SPD), Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU), die dritte Bürgermeisterin Gertrud Schmidt-Podolsky, Stadtrat Florian Schiller und Altlandrat Hansjörg Christmann (alle CSU).

Die sanitätsdienstliche Absicherung reicht vom Auftaktkonzert am Vorabend des Wiesnbeginns bis zum politischen Abend am Dienstag nach dem Volksfest. Auch der Kinderfestzug am Sonntag wurde vom BRK begleitet. Insgesamt arbeiten ausschließlich ehrenamtlich 49 Helfer auf dem Volksfest. "Alle nehmen dafür extra Urlaub. Ohne sie würde es nicht gehen", sagt Ebermann. Somit könnten 50 leicht- bis mittelschwer verletzte Personen sowie fünf Schwerverletzte gleichzeitig versorgt werden. Vier Rettungswagen stehen bereit. Für einen größeren Einsatz auf dem Volksfest ist die BRK-Wache seit dem vergangenen Jahr mit "Rebel-Sets" gerüstet, die das Innenministerium für den Katastrophenschutz zur Verfügung stellt. Dabei handelt es sich um Taschen mit Spezialmaterial zur Versorgung stark blutender Wunden wie durch Stich- oder Schussverletzungen. Zusätzlich verfügt die Wiesnwache über Spezial-Sets der Münchner Berufsfeuerwehr mit Infusionen. Sinnvoll seien laut Ebermann auch 50 spezielle Erkennungswesten, die von der Stadt Dachau finanziert wurden.

Besucher, die zu viel Bier getrunken haben, können sich in der Wache ausruhen. Dass sie nach Hause begleitet werden müssen, ist allerdings die Ausnahme: "Die Dachauer finden in der Regel auch wieder heim", so Ebermann. Sexuell belästigten Frauen und Mädchen stehen ausgebildete Mitarbeiterinnen zur Seite. Auch den Wickelraum, den jedes Jahr rund 30 junge Mütter nutzen, bewirtschaftet das BRK Dachau. Die Gäste waren sichtlich beeindruckt. Insgesamt leisten die Helfer in zwölf Tagen etwa 2500 Dienststunden ohne Entlohnung.