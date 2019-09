Mit einem kleinen Festival zum 20-jährigen Bestehen startet der Jazz e.V. in diesem Herbst in eine etwas umfangreichere Konzertsaison. Bis Ende November können sich Jazzfreunde auf sechs spannende Abende freuen. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr in der Kulturschranne Dachau und kosten, wenn nicht anders angegeben, 20 Euro Eintritt. Das Quartett Bell kommt mit rhythmisch intensiven Stücken des Wegs, die in loop-betonte kollektive Improvisationen münden auf der Suche nach den obsessiven Momenten, der Balance aus Rausch und Erzählung und mit der anarchischen Lust, die Dinge gegen den Strich zu bürsten. Silke Eberhard (Saxofon und Bassklarinette), Nikolaus Neuser (Trompete), Antonis Anissegos (Klavier) und Boris Bell (Schlagzeug und Komposition) treten am Freitag, 27. September auf.

Bereits 2001 war das St. Øhl Trio beim Jazz e.V. zu Gast, damals noch auf der Bubu-Bühne. "Tatsache ist, dass St. Øhl seine Musik seit 30 Jahren mit Bier ölt, was das Heilige an seinem Klang - den Ekstasenschweiß - niemals in irgendeiner Weise befleckte", schreibt die Band auf ihrer Homepage. Stefan Lanius (Bass), Günter Hillenmeyer (Schlagzeug) und Flo Haas (Saxofon und Flöte) spielen am Freitag, 18. Oktober.

Ein Highlight des Jubiläumsprogramms ist zweifellos der Auftritt des US-amerikanischen Saxofonisten David Murray. In seinem Trio dabei sind zwei Musiker, die den Jazz e.V. seit seinen Anfängen begleiten: Ingebrit Haker Flaten (Bass) und Paal Nielsen Love (Schlagzeug), die als "Norway's heaviest rhythm-section" gelten. Sie haben auf der Bühne bereits mit The Thing (2006 und 2014) und dem Townhouse Orchestra (2008) ordentlich eingeheizt. Das Konzert findet am Freitag, 25. Oktober statt, Eintritt: 25 Euro.

Aki Takase ist seit den Achtzigerjahren eine der weltweit einflussreichsten Pianistinnen des Jazz. Die musikalischen Partnerschaften der heute 70-Jährigen würden Seiten füllen. Mit ihren jungen Kollegen Daniel Erdmann am Saxofon, DJ Illvibe aka Vincent von Schlippenbach an den Turntables (Produzent von Seeed, Peter Fox und Marteria), Johannes Fink am Bass und Dag Magnus Narvesen am Schlagzeug hat sie sich profunde und experimentierfreudige Musiker an ihre Seite geholt. Das Konzert findet am Freitag, 8. November statt; der Eintritt kostet 25 Euro.

The Young Mothers sehen sich als "Supergroup of heavy hitters". Das Sextett wurde von dem auf der Jazz-e.V.-Bühne gut bekannten Power-Bassisten Ingebrigt Håker Flaten (The Thing, Atomic) in Austin gegründet. Der gebürtige Norweger sucht das Grenzsprengende. Der Sound von The Young Mothers ist gespickt mit Rock,- Metal-, Afro- und Hip-Hop-Einflüssen und wird mit viel Improvisation, Spielfreude und Frank-Zappa-Reminiszenzen dargeboten. Wuchtige Grooves verlinken sich mit griffigen Themen, manchmal schillert ein Vibrafon auf, fräst eine Rockgitarre vorbei oder wird der Trompeter zum Rapper. Gitarrist Jonathan F. Horne spielte bei der Indie-Rock Band White Denim. Die Musik von The Young Mothers wühlt auf und befreit, die Band ist hart am Puls der Zeit. Das Konzert findet am Samstag, 9. November, statt; der Eintritt kostet 25 Euro.

Das Sudo-Quartett besteht aus vier wahren Helden der freien Improvisation: der französischen Kontrabassistin Joëlle Léandre, des portugiesischen Geigers Carlos Zingaro, des italienischen Posaunistin Sebi Tramontana und des deutschen Schlagzeugers Paul Lovens. Alle spielen seit mehr als zwei Jahrzehnten in verschiedenen Formaten zusammen, sie spielen zeitgenössische Musik, Free Jazz und spontane Improvisationen und erweitern das Spektrum der Musiksprache ihrer Instrumente mit innovativen Techniken. Das Konzert findet am Samstag, 23. November statt.